Французский суд удовлетворил ходатайство российской компании ООО «Гугл» и наложил обеспечительный арест на 100% акций ее французского аффилированного лица — компании Google France. Об этом сообщил «Ведомостям» партнер адвокатского бюро Art De Lex Артур Зурабян, представляющий интересы конкурсного управляющего ООО «Гугл».

Мера принята в рамках подготовки к рассмотрению иска ООО «Гугл» о принудительном исполнении на территории Франции решения Арбитражного суда Москвы. Российский суд постановил взыскать с материнской компании Google International LLC 112 млн евро, признав эту сумму дивидендами, незаконно выведенными накануне банкротства российской «дочки». Арест призван предотвратить возможные попытки Google обанкротить свое французское подразделение до завершения судебного процесса.

Следующим этапом станет рассмотрение этого иска по существу в суде Парижа. В случае его удовлетворения на арестованные активы будет обращено взыскание в пользу кредиторов ООО «Гугл».

Как отмечает французский адвокат Уильям Жюли, представляющий интересы российской компании, дело затрагивает важные принципы: ответственность транснациональных корпораций за действия дочерних структур и эффективность защиты прав кредиторов национальными судами.

Параллельно в рамках дела о банкротстве ООО «Гугл» в России оспаривается вывод средств по другим сделкам на сумму свыше 140 млрд рублей. Поскольку у Google в России нет достаточного для взыскания имущества, в будущем может быть инициировано признание соответствующих российских решений и в других странах.

Ранее Верховный суд ЮАР уже наложил обеспечительный арест на активы Google на территории страны по аналогичному ходатайству. По данным адвокатов, ООО «Гугл» начало процедуры по признанию российских судебных решений более чем в десяти юрисдикциях мира.