В России начинается экономический кризис, но речь не идет о повторении ситуации 1990-х годов. Такое мнение доктор экономических наук Владислав Иноземцев* высказал в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«Я думаю, что российская экономика находится в состоянии достаточно неблагополучном. Это понятно. Кризис начинается. Но это не кризис, скажем так, масштаба 1990-х годов, это не кризис даже масштаба 2009 года, когда мы видели падение ВВП на 8% за год. Самая близкая аналогия — это кризис середины 2010-х, с 2014 по 2018 год», — сказал Иноземцев*.

Речь идет о стагнации, устойчивом и очень медленном снижении доходов, пояснил экономист.

«Рассказы про 50% инфляции — это абсолютная дезинформация. Рассказы о схлопывании бизнеса, который закроется половину — это тоже нереально. Но, еще раз повторю, ситуация становится хуже», — добавил Иноземцев*.

Ранее основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил в интервью RTVI, что в 1990-х годах Россия «провалила все свои реформы» и в итоге «пришла к той ситуации и политически, и экономически, в которой мы находимся сегодня».

По словам политика, такое происходит не первый раз в истории: в 1815-1820 годах Россия сама отказалась от реформ.

«Это закончилось 1917 годом. А сейчас мы провалили реформы 1990-х годов и мы пришли сюда», — сказал Явлинский.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов