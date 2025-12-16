Объем прямых инвестиций из России в Азербайджан за январь—сентябрь 2025 года составил $181,208 млн, что почти в два раза больше чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает ABC.AZ со ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на $83,316 млн или в 1,8 раза. Доля инвестиций из России в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан за отчетный период составила 3,8%.

В свою очередь, Азербайджан за девять месяцев текущего года инвестировал в российскую экономику $38,923 млн, что на $11,563 млн или на 42,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Удельный вес азербайджанских инвестиций в России в общем объеме прямых иностранных инвестиций составил 1,9%.

За январь—сентябрь 2024 года общий объем прямых иностранных инвестиций из России в Азербайджан составлял $97,892 млн, а объем инвестиций из Азербайджана в Россию — $27,360 млн.