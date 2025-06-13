Вечером 13 июня Иран начал ответный обстрел Израиля после утренних атак на иранские ядерные объекты и штаб-квартиру Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По Израилю было запущено не менее ста баллистических ракет. Несколько целей были поражены в Тель-Авиве, есть раненые, также известно о взрывах в Иерусалиме.

Представители КСИР заявил, что Иран наносит удары в рамках начавшейся операции «Правдивое обещание — 3».

К 23.00 мск завершились две волны ракетных атак Ирана. По данным израильской армии, было выпущено около ста ракет. Информационное агентство Ирана IRNA утверждает, что одна из ракет попала в здание штаб-квартиры министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Всего Армия обороны Израиля сообщает о девяти попаданиях в городе. Несколько десятков человек получили ранения.

По сообщению IRNA, Иран впервые запускал баллистические ракеты с подводных лодок.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран перешел все красные линии, ударив по жилым густонаселенным районам страны. Чиновник пообещал, что иранский режим заплатит за это «очень высокую цену».

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Как сообщили представители Пентагона, США помогали Израилю сбивать иранские ракеты. Источник Reuters утверждает, что при этом были задействованы наземные средства ПВО. Ранее президент США Дональд Трамп оценил утреннюю атаку Израиля как «превосходную». Он предупредил о новых ударах, если в короткие сроки не будет заключена ядерная сделка между США и Ираном.

Эскалация ближневосточного конфликта началась в ночь на 13 июня, когда 200 самолетов ВВС Израиля нанесли удары по целям на территории Ирана. По данным иранского Красного Полумесяца, были атакованы более 60 объектов в восьми провинциях страны.

Особенно сильно пострадала столица Ирана, где были разрушены жилые дома высокопоставленных военных. В результате авиаударов погибли не менее девяти человек, среди которых оказались ключевые военные руководители: командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и командующий базой ПВО Голам Али Рашиди. Также среди жертв значатся шесть ученых-ядерщиков.

В числе пострадавших стратегически важных объектов — центр по обогащению урана в Натанзе. Организация по атомной энергии Ирана подтвердила факт повреждения инфраструктуры, однако химическое или радиационное заражение не зафиксировано. МАГАТЭ также заявило, что радиационный фон не повышен.