Израиль в ночь на 13 июня атаковал Иран ракетами и беспилотниками, поразив объекты ядерной программы и убив высокопоставленных силовиков и физиков-ядерщиков. Израильские спецслужбы заявили, что подготовили удар заранее, спрятав вооружение на иранской территории. Связана ли эта операция с украинской «Паутиной», чем ответит Тегеран и какие выводы надо сделать России — по мнению военкоров.

Телеграм-канал «Рыбарь», созданный экс-сотрудником пресс-службы Минобороны России Михаилом Звинчуком, назвал атаку по Ирану «израильской “Паутиной”» — по аналогии с операцией «Паутина», в ходе которой Служба безопасности Украины 1 июня организовала удары беспилотниками по российским военным аэродромам. По его оценке, атака Израиля по иранским объектам, военным и ядерщикам была «проведена как по методичке».

«Факт проведения в течение двух недель на двух разных театрах военных действий практически идентичных операций, которые готовились достаточно долго, свидетельствует как минимум об управляемом характере кризисов и отработке тактик ограниченного огневого воздействия в различных условиях», — считает автор канала.

«Рыбарь» убежден, что украинские спецслужбы через британских коллег поддерживают связь с израильскими. «И это мы ещё даже не вспомнили про взрывающиеся пейджеры», — подытожил канал, сославшись на израильскую операцию по ликвидации боевиков ХАМАС.

Военкор Александр Коц согласился с тем, что украинские спецслужбы могли консультироваться с «Моссадом» при подготовке «Паутины», и тот удар дронами по российским аэродромам стал репетицией сегодняшней атаки на Иран.

«Подготовка обеих атак шла явно не один месяц, параллельно. Украинцы показали, что операцию можно довести до финала. Евреи атаковали. И, думаю, целью для дронов были не ядерные объекты, а система ПВО. Беспилотники просто расчистили дорогу для крылатых ракет, которые и атаковали главные цели», — пишет Коц.

«Это фиаско иранских спецслужб. Или нечто хуже», — рассуждает журналист Сергей Мардан (Ключенков). При этом, по его мнению, происходящее может сыграть на руку России из-за растущих цен на нефть.

«Когда нефть снова будет по 100 долларов, Киев уже ничто не сможет спасти. Война — это прежде всего деньги. И прямо сейчас Россия получает просто термоядерный «бюджетный импульс»», — пишет он, призывая иранское руководство провести «боевые испытания» ядерного оружия, которое стало предлогом для израильской атаки.

Военный волонтер Алексей Живов задается вопросом о том, «смог ли Иран сделать несколько ядерных зарядов и надежные носители к ним».

«Если Иран не нанесет сокрушительный удар по Израилю, то самого Ирана может не стать в самой ближайшей перспективе. Хочу сказать, что ответный ядерный удар Ирана, если он состоится, будет полностью обоснован и оправдан вопросом выживания нации», — считает он.

Телеграм-канал Great Financial War тоже отмечает возможную выгоду для России из-за подорожания нефти. При этом автор канала называет израильские удары «беспрецедентными» и констатирует, что Ирану на них «придется отвечать жестче, чем обычно».

«Для России идеальным сценарием был бы ответ Ирана в форме блокады Ормузского пролива. Это бы означало высокие цены на нефть (выше 100 за баррель точно) и сильный удар по экономике Европы. Излишне писать, что в этом случае до Украины никому не будет дела», — рассуждает автор канала.

Украина, считает он, пострадает от событий на Ближнем Востоке, поскольку США перенаправят туда свои системы ПВО, обещанные Киеву, а Европа «напряглась и пополняет собственные запасы вооружений, а не украинские».

Военкор Сергей Колясников сравнивает нынешний Иран с Украиной образца ноября 2013 года.

«Небольшая надежда остается, но в целом уже понятно, что страна всё. Те, кто был готов сражаться, системно уничтожаются. Западные спецслужбы действуют как у себя дома. И раскручивается маховик войны, вслед за которым начнут раскачивать беспорядки изнутри. И уже потом придут террористы и радикалы, в том числе из соседней Сирии», — спрогнозировал он.

Колясников также иронически назвал президента США Дональда Трампа «миротворцем», комментируя его заявление в поддержку израильских атак, и в нескольких постах подчеркнул «бездействие» иранских властей вместо ответа на фоне продолжающихся ударов.

Аналогичное замечание сделал и канал «Повернутые на войне», отреагировав на заявления Трампа словами:

«Пис дил, пис дил, ребята» (рeace deal — «мирная сделка»).

Военкор Юрий Котенок считает, что на самом деле у Тегерана нет шансов «принять сделку», которую предлагает ему президент США Дональд Трамп.

«Принять произошедшее — значит подписать капитуляцию. Скорее всего, ценой падения правящего режима. Продемонстрировать полноценную “ответку” и перейти на ассиметричные действия — значит поставить под удар нефтянку и энергетику», — рассуждает он.

Ситуацию Котенок оценивает как «максимально плохую и тяжелую» для Ирана, который был «форпостом против израильской агрессии и западной экспансии в регионе», а теперь его «просто выбивают с геополитической карты», и если ситуация не изменится, то на иранской государственности «можно будет ставить крест».

Журналист Анатолий Кузичев критикует иранские власти за бездействие, отмечая, что они «ограничиваются вербальными интервенциями и риторическими фигурами», пока их страну «жестко утюжат», а Трампа — за очередную «восхитительную сделку», которую тот провалил под прикрытием «миротворческого флёра и пафоса». По мнению Кузичева, после израильской атаки Иран не остановит, а наоборот — ускорит реализацию своей ядерной программы.

Телеграм-канал «Два майора» пишет, что реальная причина удара по Ирану — это стремление лидеров Израиля вести «постоянную войну с соседями для удержания власти».

«Израильская военщина, конечно, это сволочи и мясники (сколько мирного населения в том же секторе Газа положили). Но зато ликвидирует руководство своих врагов и не стесняется», — отмечают авторы канала.

Попытка Ирана созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН, по их оценке, не даст никакого результата. «С тем же успехом можно писать в “Спортлото”», — иронизируют «Два майора».

Телеграм-канал Fighterbomber выражает уверенность в том, что Иран догадывался о готовящейся атаке, поскольку про ее подготовку «знала самая последняя собака во дворе», и пытался к ней подготовиться, но по каким-то причинам не смог сделать это достаточно эффективно. При этом, отметил автор канала, по масштабам израильская атака сопоставима с обычными «групповыми» или «комбинированными» ударами России по Украине.

«Кстати, косвенно этот удар развенчал новость о передаче “Патриотов” Израилем Украине. Надо быть идиотом начинать войну с противником за 1500 км, отдавая основное средство защиты каким-то хохлам. А евреи точно не идиоты», — рассуждает Fighterbomber .

«Военный осведомитель» тоже проводит параллель между действиями Израиля и российской операцией на Украине.

«Оказывается, можно наносить эффективные обезглавливающие удары по военной верхушке и ключевым лицам в промышленности противника. <…> Так, просто мысли. Никаких намеков», — пишет автор канала.

Автор канала «Юрист на Югах» призывает российское руководство проанализировать пример Ирана и сделать выводы применительно к украинскому конфликту.

«Успех операции продемонстрировал, что разведка, специальные службы и вся военная машина Израиля работают на результат, а не красивые отчеты. Громкие заявления и красивые видеоролики не способны защитить страну. Это урок не только Ирану, но и нам. И хочется верить, что правильные выводы будут сделаны», — пишет он.

«Белорусский силовик» критикует покинувших Россию «релокантов-убегантов», которые ранее осуждали российскую военную операцию на Украине, переехали в Израиль и сейчас никак не комментируют атаку на Иран.

«Когда дело касается наших стран — они пацифисты, ну а Израиль — это другое. Надо навсегда им въезд в Союзное государство закрыть, а тех кто здесь — гнать ссаными тряпками прямо до границы Израиля!» — призывает автор канала.

Так он прокомментировал возмущенный пост певицы Вики Цыгановой, которая перечислила российских артистов-иноагентов с израильским гражданством и возмутилась тому, что они не выступили против израильской агрессии в адрес Ирана. Схожую мысль высказывает автор телеграм-канала «Фронтовая птичка»:

«Кстати, как там себя чувствуют ущемленные и бежавшие с России артисты эстрады? Мне кажется, что им пора начать осуждать Израиль за удары. Такой же должен быть посыл или… двойные стандарты?»