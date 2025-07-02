Иран приостановил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на соответствующий указ президента страны Масуда Пезешкиана.

Иранский парламент в конце июня одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, в соответствии с которым допускаются проверки объектов ядерной программы страны со стороны организации только при наличии одобрения Высшего совета национальной безопасности республики.

По словам спикера парламента Мохаммада Багер Галибафа, МАГАТЭ не справилось со своими обязанностями, став «политическим инструментом», так что теперь полноценное восстановление сотрудничество между сторонами будет зависеть от доклада Иранского управления по атомной энергии и комитета по национальной безопасности и внешней политике.

Решение о приостановке сотрудничества с организацией было принято иранскими парламентариями на следующий день после завершения 12-дневной войны с Израилем. Израильская сторона называла причиной начала конфликта приближение Ирана к созданию ядерного оружия.

Позднее вице-спикер парламента Ирана Хамид-Реза Хаджи Бабаи заявил о запрете на установку камер наблюдения на ядерных объектах, а также приезды туда гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. По его словам, такой шаг был вызван обнаружением конфиденциальных данных об иранских объектах в документах израильской стороны.

Кроме того, иранские парламентарии готовят законопроект о выходе Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), к которому страна присоединилась в 1970 году. Об этом ранее заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. ДНЯО гарантирует право на развитие гражданской ядерной энергетики в обмен на сотрудничество с МАГАТЭ и отказ от ядерного оружия.

По информации агентства Reuters, за несколько дней до того, как к ударам армии Израиля присоединились США, иранские ядерщики успели транспортировать значительное количество обогащенного урана, хранившегося в Фордо. В МАГАТЭ, в свою очередь, сообщили, что не обладают возможностями для того, чтобы отследить перемещение около 400 кг обогащенного ядерного топлива.