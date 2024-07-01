Муфтият Дагестана в ближайшие дни вынесет богословско-правовое заключение о запрете на ношение никаба в республике, заявил муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев. Его слова приводит администрация главы региона в своем телеграм-канале.

«Все религиозные люди по всей России остерегаются от этого ответа. Я решил на этот вопрос ответить. <…> Мы будем выносить фетву (обязательное к исполнению заключение, сделанное для разъяснения применения норм шариата в области мусульманского права или культа. — Прим. RTVI) о запрете никаба», — сказал Абдулаев.

Он отметил, что «истина будет одна». «В Коране сказано: «Одна истина, остальное — заблуждение». Поэтому сегодня вечером или завтра, на днях, никаб будет полностью по нашему <…> решению <…> запрещен», — заявил муфтий.

Откуда и почему возникла дискуссия о ношении никабов в России

Дискуссия о запрете никаба актуализировалась весной. С такой инициативой выступил глава СПЧ Валерий Фадеев. Позже выяснилось, что соответствующий законопроект уже готов — его автором выступил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев.

В разговоре с RTVI он отметил, что в документе не будет идти речи о «никабах, парандже и масках полинезийских племен», поскольку мотивация будет «не религиозная, а исключительно через вопросы безопасности и идентификации личности».

Минимальный штраф за «спрятанное лицо» может составить 10 тыс. рублей, рассказал Матвеев.

Тогда же вице-спикер Госдумы Владислав Даванков из партии «Новые люди» предложил дать право региональным властям и образовательным учреждениям устанавливать запрет на ношение никаба. Соответствующий законопроект он внес в Госдуму.

В пояснительной записке к документу отмечалось, что такая мера необходима для того, чтобы закрепить «светский характер образования», который обеспечит «равные условия для всех учащихся независимо от их религиозных убеждений».

«Это помогает предотвратить дискриминацию по религиозному или культурному признакам и способствует созданию безопасной среды», — считает Даванков.

В ответ на это депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что чеченские власти не поддержат такой законопроект.

«Никаб — мы сами не одобряем, а что касается хиджаба — это религиозная обязанность мусульманки. Если Даванков хочет запретить кому-либо исполнять их религиозные предписания, то он прямо противоречит Конституции России, которая гарантирует свободу вероисповедания», — написал Делимханов в своем телеграм-канале.

В конце июня председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поддержал идею о запрете ношения никабов. Он подчеркнул, что это необходимо сделать «срочно».

«Это задача Госдумы принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там это запрещено. А здесь это разрешено. Почему? Я не знаю! Я не законодатель, но я с вами согласен, надо срочно все это запретить», — ответил он на вопрос о перспективах запрета никабов в России.

Такое заявление Бастрыкин сделал после теракта в Дагестане, где боевики напали на Махачкалу и Дербент. Глава СК отметил, что нападения совершили «территористы, исламисты». «Они даже смогли пронести свое знамя исламского террора на нашу территорию. Поэтому срочно Госдуме надо реагировать на эти явления», — заявил Бастрыкин.

На его слова отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, который посоветовал главе СК быть «предельно аккуратным». Он подчеркнул, что мусульмане «не совершали и не совершают» терактов, и призывал не сравнивать «ислам с террором».