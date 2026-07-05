В Москве и Подмосковье рабочая неделя начнется с пасмурной погоды, дождей и гроз. Об этом 360.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, к выходным в регион вернется тепло, а местами воздух может прогреться до плюс 30 градусов.

В понедельник и вторник — 6-7 июля — в столице и области ожидаются грозы и порывистый юго-западный ветер до 15 метров в секунду, предупредил синоптик. Ночью температура составит плюс 8-13 градусов, днем — плюс 19-21.

«В среду и четверг погода останется пасмурной с небольшими дождями, но уже начнут появляться прояснения», — сказал Ильин.

В среду днем ожидается плюс 20-25 градусов. В четверг в регион придет более теплая воздушная масса, и температура поднимется до плюс 24-29, добавил эксперт.

В пятницу, 10 июля, из-за облаков выглянет солнце, но не исключен кратковременный дождь, уточнил синоптик. «В пятницу при длительных прояснениях воздух может прогреться до +30 градусов», — сказал Ильин.

Схожий прогноз на ближайшие дни дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В своем телеграм-канале 5 июля он сообщил, что погоду в столичном регионе формирует тыловая часть обширного циклона с центром над Ленинградской областью.

По данным Леуса, 6 июля в Москве и Подмосковье сохранятся кратковременные дожди, возможна гроза. В ночь на 7 июля ожидается плюс 14-16 градусов, днем — плюс 20-22.