«Уральские авиалинии» уволили Эдуарда Семенова — второго пилота, который в сентябре 2023 года аварийно посадил в поле под Новосибирском Airbus A320 с пассажирами на борту. В апреле прошлого года его коллега — Сергей Белов — ушел из авиакомпании по собственному желанию.

Перевозчик сообщил РИА Новости, что по итогам прохождения врачебно-летной экспертной комиссии (ЦВЛЭК) Семенов был признан негодным к выполнению функций коммерческого пилота. Пилоту предложили перейти на наземную работу, однако он отказался. Он был уволен 20 марта по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК (отказ работника от перевода на другую работу, необходимого в соответствии с медицинским заключением).

Семенов работал в «Уральских авиалиниях» с 2013 года, однако после происшествия длительное время не мог вернуться на работу. Компания отправила второго пилота в отпуск без содержания. Жена Семенова Анна рассказывала, что супруг вынужден подрабатывать таксистом и грузчиком. Об этом говорил и сам пилот.

«Хватаюсь за все подряд. Бывает, что работаю таксистом, а бывает и грузчиком. Детей кормить надо, поэтому выбирать не приходится», — делился он с порталом Ura.ru.

Среди прочего, Анна Семенова уточняла РИА Новости, что «муж намерен вернуться к полетам, проходит обучение». В пресс-службе перевозчика сообщали, что Семенов прошел длительный процесс восстановления для возвращения к работе пилота. В него вошли наземная и тренажерная подготовки, прохождение психолога и другие аспекты.

Аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний»

12 сентября 2023 года Airbus A320 «Уральских авиалиний» летел из Сочи в Омск, но при заходе на посадку после выпуска шасси у него сработал датчик неисправности гидросистемы. Пилоты решили уйти на запасной аэродром — в Новосибирск, хотя с учетом невозможности убрать шасси им не хватало топлива на этот перелет.

Осознав это уже в пути, командир воздушного судна совершил вынужденную посадку на пшеничное поле в 186 км от Новосибирска. На борту находился 161 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Руководство авиакомпании предложило пилотам уволиться по собственному желанию.

Командир экипажа Сергей Белов рассказывал, что принял решение об экстренной посадке самолета из-за риска отказа двигателя при нехватке топлива. Он утверждал, что обсудил с диспетчерами и вторым пилотом поиск площадки для безопасной посадки, поскольку перед ним стояла «задача сохранить жизни и здоровье пассажиров». В итоге подходящее место для посадки было выбрано путем визуального осмотра местности из кабины пилотов.

В Росавиации сделали вывод, что к аварийной посадке A-320 привели ошибки экипажа, которые были допущены после отказа «зеленой» гидросистемы. Итоги расследования инцидента показали, что пилоты были не готовы к действиям в сложившейся ситуации, в том числе из-за недостатков «в обеспечении безопасности полетов, организации летной работы и профессиональной подготовки членов летных экипажей в авиакомпании».