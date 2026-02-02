Сход вагонов грузового поезда на перегоне Оричи — Шалегово в Кировской области привел к задержке движения 20 поездов дальнего следования. Об этом сообщается в телеграм-канале «Федеральной пассажирской компании».

Девять из задерживающихся составов следуют измененным маршрутом: поезда в Москву из Северобайкальска (№91), Владивостока (№1, №2 и №9), Кирова (№31) и Нового Уренгоя (№11), из Воркуты в Нижний Новгород (№311), из Ижевска в Санкт-Петербург (№131), а также из Нижнего Новгорода в Котлас (№290).

Поезда №91, №31 и №11 следуют через станции Киров — Балезино — Ижевск — Агрыз — Арзамас с дальнейшим движением по основному маршруту со станции Нижний Новгород. Поезд №311 продолжит движение по основному маршруту со станции Арзамас. Поезд №1 после Арзамаса следует через станции Нижний Новгород — Новки — Иваново, продолжая движение по основному маршруту со станции Ярославль.

Поезд №2 следует через станции Котельнич — Нижний Новгород — Арзамас — Агрыз — Ижевск и продолжит основной маршрут со станции Чепца. Поезд №290 продолжит движение по основному маршруту со станции Котлас после того, как проследует через станции Котельнич — Свеча — Вологда — Коноша.

Пресс-служба ФПК сообщила, что для транспортировки людей были использованы резервные составы, а пассажиров, которые задерживаются более, чем на 4 часа, обеспечивают питанием.

«В настоящее время предоставлено уже более 2 тыс. наборов», — уточнили в ФПК.

Сход 21 вагона грузового поезда произошел на Горьковской железной дороге 1 февраля в 15:50 (мск). В результате инцидента никто не пострадал. С целью устранения последствий происшествия на место были направлены восстановительные поезда и организована работа оперативного штаба. В настоящий момент устанавливаются причины произошедшего.