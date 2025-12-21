Российских и белорусских пилотов, выполняющих гуманитарные рейсы по контракту с ООН, третий день не выпускают из аэропорта Туниса. Как рассказал RT член экипажа Виталий Галета, представитель встречающей стороны сообщил, что у летчиков нет разрешения на пребывание в стране, и забрал их паспорта.

Всего в аэропорту находится девять членов экипажа, выполнявших рейс на вертолете Ми-26. Среди них два белоруса и семь россиян. РЕН ТВ указывает, что борт следовал из Ливии в Алжир, а в Тунисе приземлился для дозаправки. Телеграм-канал Baza добавляет, что эта остановка была запланированной.

Один из летчиков объяснил РЕН ТВ, что такие перелеты требуют особого согласования — необходимо получить разрешение от всех стран, которые пролетает борт. По его словам, этот процесс может затянуться на двое-трое суток, «пока местные власти, в том числе военные, [принимают решение]».

Пилот Сергей Суслов в разговоре с Baza заявил, что в Тунисе экипаж не выпустили из аэропорта, хотя отель был оплачен заранее. У летчиков изъяли паспорта, хотя официальных оснований для задержания до сих пор не предъявили. При этом агент — представитель встречающей стороны, с которым пилоты общаются на английском языке, — сказал, что у них якобы нет разрешения на нахождение в стране.

«С документами все в порядке, штампы поставили в паспорт о пересечении границы. То есть мы на территории Туниса, но дальше нас не пустили», — пояснил Виталий Галета RT.

Он добавил, что их снабжают едой и водой, но спать приходится на лавочках в аэропорту. На улицу просто так выйти тоже не получится — выпускают по двое, чтобы «подышать воздухом».

Суслов рассказал Mash, что экипаж сутки спал сидя. Когда об их ситуации начали писать СМИ, пилотам предоставили небольшое помещение с диванами и санузлом. Когда они смогут покинуть помещение аэропорта — неизвестно. По данным РЕН ТВ, к делу подключилось российское консульство, которое находится во взаимодействии с властями Туниса.