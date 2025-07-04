В Чечне выстроена такая система управления, что проводить совещания каждый день не обязательно, а если человек не приходит на такую встречу, это не означает, что он «уже умер». Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров на совещании кабинета министров, комментируя слухи о своей смерти. Видео со встречи он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Если система хорошо поставлена — нет необходимости проводить каждый день совещания, достаточно позвать к себе или позвонить, дать любое поручение — вот такая система у нас. По их мнению, если человек не идет на совещание — он сразу при смерти или уже умер. Не дождетесь», — заявил глава Чеченской Республики.

Кадыров отметил, что «обращается, к тем, кто пишет дешевые вещи», и назвал идеологией региона «путь нашего первого президента», с которого руководство Чеченской Республики не сворачивало «ни на секунду».

На совещании обсуждались вопросы социально-экономической сферы Чечни. Председатель регионального правительства Магомед Даудов заявил о продолжающемся увеличении главных показателей и указал на то, что республика занимает третье место в стране по скорости роста физического объема валового продукта.

Мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров отчитался о статусе строительства нового района имени президента России Владимира Путина. По его словам, жилые дома вдоль первой линии построены, началось возведение пяти социальных учреждений, инженерных сетей и прочих объектов.

Слухи о болезни Кадырова

СМИ и телеграм-каналы после начала военной операции на Украине неоднократно писали о якобы ухудшении здоровья главы Чечни. В марте 2023 года немецкое издание Bild писало, что он якобы испытывает проблемы с почками. Таблоид отмечал, что Кадыров не присутствовал на оглашении послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Позднее сам Кадыров назвал информацию о своей болезни «инфовбросом».

В сентябре того же года телеграм-каналы утверждали, что глава Чечни якобы проходил лечение в Москве, после чего впал в кому. Кадыров в ответ опубликовал видеозапись прогулки под дождем и посоветовал тем, «кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе». В своем телеграм-канале он также сообщил, что навещал в Центральной клинической больнице своего дядю Магомеда Кадырова в рамках «рабочей командировки.

В апреле 2024 года, на фоне публикаций о том, что в 2019 году чеченскому лидеру якобы диагностировали некроз поджелудочной железы, Кадыров выложил видео своей тренировки в спортзале.

В августе Кадыров вновь коснулся темы своего здоровья в эфире телеканала «Россия 1» и заявил, что «абсолютно здоров», отжавшись в доказательство 30 раз на камеру. Глава Чечни выразил уверенность в том, что слухи о его здоровье распространяются с целью посеять панику в республике.

В январе 2025 года спикер парламента Чечни Магомед Даудов выложил видеоролик с Кадыровым, чтобы опровергнуть слухи о состоянии его здоровья, появившиеся из-за того, что глава региона якобы «18 дней не появлялся на публике». Сам Кадыров заявил, что ежедневно посещает мероприятия, упомянув открытие строительных объектов.

В мае глава Чеченской Республики заявил, что просит освободить его от занимаемой должности. Позднее он написал в своем телеграм-канале, что «многие не поняли смысл» его слов и пояснил, что решение о том, будет ли он оставаться на посту, принимает президент России Владимир Путин.

В преддверии встречи с Путиным, которая прошла 7 мая, Кадыров сообщил, что планирует поднять тему возможной отставки в ходе их разговора. На следующий день после этого глава Чеченской Республики заявил, что в завершение их встречи президент процитировал известное изречение Марка Твена.

«Рабочая встреча с нашим президентом у нас прошла продуктивно. В завершение Владимир Владимирович, комментируя последние рассуждения в интернете, снова процитировал известные слова Марка Твена: “Сообщения о моей смерти сильно преувеличены”. Добавил, что нам еще работать и работать», — приводит его слова РИА «Новости».