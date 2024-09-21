Снос памятника русскому поэту и писателю Александру Пушкину в Одессе — ужасное решение, заявил в разговоре с NEWS.ru его праправнук Александр. По его мнению, нельзя мешать культуру, спорт и политику.

«Ужасное решение, но что я могу поделать? Они сделают так, как хотят. Но я уверен, что люди в Одессе и на Украине, которые думают головой, отношения к Пушкину не изменят», — пояснил Александр Пушкин.

По словам праправнука поэта, у него есть друзья-украинцы, которые против переименования улиц и станций метро. «Так думают умные люди, а не дураки, играющие под носком Америки», — убежден собеседник NEWS.ru.

20 сентября глава военно администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что было подписано распоряжение о демонтаже памятника Пушкину в центре Одессы. Сроки, в которые будет снесен памятник, он не уточнил.

В конце июля Кипер подписал указ о переименовании нескольких улиц, в том числе Пушкинской, Бунина, Паустовского, Бабеля, Ильфа и Петрова, бульвара Жванецкого. Всего, по заявлению властей, в Одессе и области намерены переименовать 84 объекта.

Против такой инициативы выступил мэр Одессы Геннадий Труханов. В своем телеграм-канале он опубликовал видео, в котором заявил, что массовое переименование топонимов «не только ставит под сомнение позицию международного сообщества относительно нашего наследия, но и снижает ценность литературной Одессы в масштабах мира».

С 2019 года Одесса — литературный город ЮНЕСКО, в котором улицы носят имена тех, кто создал «литературное наследие», напомнил Труханов. В их числе он назвал Бабеля, Ильфа и Петрова, Жванецкого.

Процесс переименования улиц в Одессе мэр назвал «обнулением» города.

«Я не верю, что все выдающиеся деятели науки и культуры, которых сейчас предлагают убрать из топонимичного ландшафта города, были идеологами или инструментами русского мира. Они, в первую очередь, выдающиеся одесситы, которых мы имеем право уважить», — сказал Труханов.

Кипер после публикации ролика Труханова порекомендовал тем, кому «очень хочется прогуливаться по улицам с имперскими/советскими названиями», можно ехать в Москву или Уфу.