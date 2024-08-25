Российская журналистка и гендиректор ТНТ Тина Канделаки назвала задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции сигналом о невозможности «соблюдать нейтральность» в современном мире, угождая «и нашим и вашим». По ее словам, бизнесмен «поплатился свободой», поскольку не пошел на «предательство» и отказался принести Западу «присягу на верность».

Канделаки выразила мнение, что уже нельзя «постить селфи с шампанским на Лазурке» и одновременно «быть против Запада», равно как и «получить три паспорта и делать вид, что ты Петрос Иванович, а не Петр Иванов».

«Российское происхождение в данном случае — безусловная стигма, искупить которую можно только однозначным предательством и присягой Западу на безусловную верность. Дуров, к его чести, этого не сделал и поплатился свободой», — считает Канделаки.

По ее убеждению, под угрозой находятся также жены и дети тех, «кто считает, что можно, как и раньше, зарабатывать деньги в России и тратить на Западе». Наивность «может очень дорого обойтись», полагает Канделаки.

Она привела две версии произошедшего с Дуровым: его могли «обмануть», пообещав неприкосновенность во Франции, либо же «пилотам просто приказали сесть в Париже».

«Всю правду мы вряд ли когда-то узнаем. Игнорировать разделение мира стало так же опасно, как игнорировать силу тяготения или закон инерции», — добавила Канделаки.

Она также задалась вопросом о том, смогут ли защитить Дурова Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), гражданином которых он является. «Это будет звонок для всех тех, кто думает, что отъезд в Эмираты может гарантировать безопасность. Про Европу же в любом случае стоит забыть надолго», — заключила Канделаки.

Вечером субботы, 24 августа, Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прибыл на частном самолете. Как сообщили СМИ, отказ Дурова от сотрудничества с французскими властями сделал его в глазах правоохранительных органов подозреваемым в соучастии в преступлениях, совершаемых при помощи Telegram (среди прочего, речь идет о терроризме и отмывании денег).

У Дурова есть гражданство России, ОАЭ, Франции и Сент-Китса и Невиса. Россия направила ноту с требованием о доступе к Дурову, но Париж «в качестве основного» воспринимает именно французское гражданство предпринимателя, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В МИД России еще в ночь на 25 августа заявили, что посольство во Франции «сразу же» предприняло шаги «по прояснению ситуации вокруг российского гражданина», хотя обращения от представителей бизнесмена в дипмиссию не поступало. По сообщению TF1, Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.