Резкие скачки на фондовом рынке на фоне сообщений о новых американских тарифах привели к рекордному однодневному приросту общего совокупного капитала богатейших людей мира на $304 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственный индекс миллиардеров.

Новый финансовый рекорд был установлен сразу же после того, как президент США Дональд Трамп объявил о глобальных тарифах для торговых партнеров на импорт в США. В среду, 9 апреля, прирост богатства превзошел рекорд в $233 млрд, который был зафиксирован в марте 2022 года из-за повышения ставок председателем Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом, который пообещал инвесторам, что экономическая система сохранит устойчивость.

По результатам торгов 9 апреля индекс S&P продемонстрировал рекордное увеличение за последние 17 лет на фоне слов Трампа о временном смягчении торговой политики в США. Рост индекса на 9,5% скомпенсировал падение на 12%, которое наблюдалось на протяжении четырех предыдущих дней, и позволил богатейшим людям мира увеличить свое состояние в среднем на 3,5%.

Индекс NASDAQ также показал рекордный однодневный рост с 2001 года — 12%. Индекс Dow Jones, в свою очередь, обновил рекорд 2020 года за счет увеличения на 7,9%.

Крупнейшим бенефициаром резких перепадов на фондовых рынках стала компания американского предпринимателя и руководитель департамента государственной эффективности Илон Маск — его состояние выросло на $36 млрд благодаря повышению стоимости акций Tesla Inc. на 23%. Вторым после Маска по объему увеличения капитала стал Марк Цукерберг — $26 млрд.

В процентном соотношении лидером по приросту состояния стал гендиректор компании по продажам подержанных автомобилей Carvana Эрнест Гарсия III — его капитал увеличился на 25% ($1,4 млрд).

Агентство отмечает, что позитивная для миллиардеров тенденция продолжилась 10 апреля благодаря азиатским рынкам, так как акции региона показали наиболее существенный рост более, чем за два года.

Так, председатель SoftBank Group Corp. Масаеси Сон смог увеличить свое состояние на $1,7 млрд, увеличив общий капитал до $11,7 млрд. Аналогичный показатель основательницы Lens Technology Чжоу Цюньфэй, занимающей второе место среди богатейших женщин мира, составил $9,5 млрд — 14,3% от общей суммы располагаемых финансов.

Также сообщается, что главный исполнительный директор компании Uniqlo Тадаси Янай увеличил свое состояние на $3,5 млрд, а капитал главы правления компании по производству обуви Huali Industrial Group Co. Чжана Цунъюаня вырос на $8 млрд.

В начале апреля Дональд Трамп объявил о введении «взаимных пошлин» на продукцию торговых партнеров США, которые, по мнению его администрации , установили нетарифные барьеры для американских товаров. Универсальная базовая пошлина составила 10%, а тарифы для стран Евросоюза — 20%.

В ответ на действия Трампа руководство Китая заявило о повышении «зеркальной» пошлины до 84%, а ЕС объявил об ответных тарифах в размере от 10% до 25% в отношении таких американских товаров, как табак, мотоциклы, птицы, соевые бобы, орехи, сталь и алюминий на общую сумму в €22 млрд.

Позднее Трамп объявил, что в отношении Китая тарифы будут повышены со 104% до 125%, в то время как странам, обратившимся в Вашингтон с просьбой о переговорах, будет предоставлена «90-дневная пауза», в течение которой размер пошлин будет составлять 10%.