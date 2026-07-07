В британском Оксфорде открылся первый в стране книжный магазин, полностью посвященный романтази (romantasy) — поджанру литературы, соединяющему любовный роман и фэнтези. В день его открытия у входа выстроилась очередь из сотен читательниц, некоторые из которых приехали за десятки и сотни километров. Об этом пишет The Guardian.

Магазин Bad Girl Books («Книги плохой девочки») расположен на Уолтон-стрит в оксфордском районе Джерико. Одна из посетительниц, Эмма, рассказала изданию, что выехала из Уоррингтона в 5:15 утра, чтобы успеть к открытию. Основательница магазина, 30-летняя Старлин Марот, объяснила, как пришла к идее книжного магазина. Она сказала:

«Я никогда особо не увлекалась чтением, пока подруга не посоветовала мне романтази-книгу, найденную в TikTok, и это полностью все изменило. Это заново сформировало меня как личность».

Марот добавила, что офлайн ей негде было удовлетворить эту растущую страсть к чтению.

Романтази, как пишет издание, в последние годы превратилось из нишевого увлечения в соцсетях в один из самых коммерчески успешных сегментов книжного рынка. Автор серии «Двор шипов и роз» Сара Дж. Маас продала по всему миру более 75 млн экземпляров книг, а роман Ребекки Ярос «Оникс Шторм» показал крупнейший результат по продажам в первую неделю среди изданий в твердой обложке в Британии за последнее десятилетие.

Сюжеты романтази строятся вокруг характерных для жанра сюжетов — отношений по формуле «враги становятся любовниками», историй о «предназначенных судьбой» парах и темных, морально неоднозначных героях со сверхъестественными способностями, которых читательницы называют «темные папочки» (shadow daddies). Отдельным предметом обсуждения в сообществе поклонников становится так называемый «уровень перчинки» (spice level) — степень откровенности сексуальных сцен в книге.

Марот рассказала, что решение открыть постоянный магазин созрело после серии выездных мероприятий, которые она устраивала по всей стране, вложив в закупку книг собственные средства с кредитной карты. По ее словам, на эти мероприятия приезжали читательницы из Ирландии, Норвегии и Италии, привозя с собой пустые чемоданы, чтобы заполнить их книгами. За полгода такие встречи позволили собрать 30 тыс. фунтов стерлингов на открытие постоянной точки.

Основательница магазина отмечает, что жанр по-прежнему сталкивается со стигмой, несмотря на коммерческий успех. По ее словам, фиксация на откровенных сценах отвлекает от истинных причин его популярности. Марот сказала:

«Люди сводят все к “перчинке”, но в большинстве книг на 500 страниц приходится всего несколько откровенных глав».

Она отметила, что для читательниц это «безопасное пространство» для исследования отношений и женского удовольствия с женской точки зрения.

Литературный агент Ребека Финч из агентства Darley Anderson объясняет невысокий статус жанра среди критиков тем, что романтази находится на стыке двух форм литературы, которые исторически с трудом добивались признания — любовного романа и коммерческого фэнтези. Она отмечает, что соцсети дали читательницам площадку для открытого обсуждения любимых книг без осуждения, характерного для более традиционного восприятия жанра.

Ключевую роль в популяризации романтази сыграл TikTok — ролики с тегом #BookTok набрали сотни миллионов просмотров и превратили книги малоизвестных авторов в международные бестселлеры за короткое время. В апреле в Великобритании впервые был запущен официальный рейтинг бестселлеров #BookTok, объединяющий данные о продажах с показателями вовлеченности в соцсетях, и романтази пока прочно удерживает лидерство в этом списке, отмечает The Guardian.