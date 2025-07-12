К полудню субботы, 12 июля, температура воздуха в Москве превысила 30 градусов тепла, а в течение дня в городе и области ожидается до плюс 35. В то же время синоптики прогнозируют грозы и дожди на выходных. Когда жара в столичном регионе пойдет на спад — в материале RTVI.

Пик жары

Пик жары был пройден накануне, заявил RTVI ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Пятница, 11 июля, стала самым жарким днем в 2025 году в Москве — температура достигла отметки плюс 34,1 градуса. По словам Леуса, с 12 июля жара начнет постепенно спадать.

Днем в субботу в Москве будет плюс 33 — плюс 35 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Прогнозируются переменная облачность, местами кратковременный дождь и град. Ветер будет 5-10 м/с, во время грозы возможны порывы до 15-20 м/с. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до отметки плюс 19 градусов.

«В субботу скажется приближение атмосферного фронта с запада, в небе появятся облака. Ночь еще будет по-прежнему очень жаркой, тропической», — рассказал Леус RTVI.

В Подмосковье днем 12 июля температура также будет колебаться в пределах плюс 30 — плюс 35 градусов. Ночью возможно похолодание до плюс 16 градусов.

Дожди и грозы

С 14:00 12 июля в Москве ожидается кратковременный дождь, местами ливень, гроза и град, сообщили в ГУ МЧС по Москве. При грозе возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

Аналогичные данные привели в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. Мэрия в связи с возможными дождями и грозой просит москвичей быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В МЧС в свою очередь порекомендовали автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также ведомство призвало не оставлять детей без присмотра.

Неделя 14—20 июля в Москве начнется с «мощных освежающих ливней», выпадет пятая часть от месячной нормы осадков, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На московских улицах прольется от полутора до двух ведер дождевой воды на квадратный метр», — утверждает синоптик.

Из-за высоких температур в Московском регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В связи с возможной грозой в Москве и области с 12:00 будет действовать желтый режим предупреждения.

Погода 13 июля

В воскресенье, 13 июля, в Москве и Подмосковье ожидается постепенное изменение погоды, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, будет переменная облачность, во второй половине дня прогнозируются кратковременные дожди по всей территории столичного региона, грозы и ветер 15 м/с.

Как отметил Вильфанд, в выходные дни температура все еще будет превышать норму — на семь градусов. Днем в воскресенье будет плюс 30 — плюс 32 градуса. Ночные температуры будут напоминать египетские — в центре столицы ожидается плюс 24 — плюс 26 градусов.

Погода на следующую неделю

В понедельник, 14 июля, в Москве ожидается температура на пять градусов выше климатической нормы — плюс 25 — плюс 30 градусов, сообщил Вильфанд. По его словам, это «тоже аномально жарко, но уже воспринимается даже на слух полегче». В то же время кратковременные дожди будут способствовать понижению температурного фона.

«В понедельник и вторник облачности будет больше в Москве, возможны кратковременные дожди, местами сильные. По оценкам, выпадет 20-25% от месячной нормы осадков. Ночные температуры будут около 18-20 градусов, в центре города — 21-23, а днем облака будут препятствовать прорыву солнечных лучей», — сказал Вильфанд.

В последующие дни рабочей недели погода будет все более облачной из-за понижения давления. В дневные часы ожидается плюс 25 — плюс 27 градусов, по области — плюс 24 — плюс 29 градусов, ночью — плюс 14 — плюс 19 градусов. В течение всей недели будут идти небольшие дожди.

Во вторник и среду, 15 и 16 июля, прогнозируется неустойчивая погода с кратковременными дневными ливнями и грозами, сообщил Леус RTVI.

К следующим выходным, 19 и 20 июля «изменение циркуляции приведет к тому, что уже воздушные массы будут с севера», рассказал Вильфанд.