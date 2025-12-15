Президент России Владимир Путин подписал законы, расширяющие запрет на применение наказания в виде обязательных работ в отношении некоторых категорий граждан. Соответствующий документ опубликован 15 декабря на сайте правовых актов.

От выполнения обязательных работ освобождаются женщины, одинокие отцы, а также опекуны, усыновители и попечители детей младше трех лет и несовершеннолетних с инвалидностью.

Соответствующие изменения были внесены в статью 3.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Кроме того, корректировки затронули статью 109 Федерального закона «Об исполнительном производстве».

Ранее эта мера наказания применялась к матерям, беременным женщинам, инвалидам I и II групп, военнослужащим, а также работникам военных и силовых структур.

Судебный пристав-исполнитель отныне наделен правом обращаться в суд с ходатайством об освобождении должника, относящегося к указанным категориям граждан, от дальнейшего исполнения обязательных работ. Ранее такие лица были обязаны подавать обращения в судебные инстанции самостоятельно.

В январе 2025 года с инициативой о смягчении мер в отношении осужденных с детьми выступил Минюст. Тогда ведомство также предложило расширить право на совместное проживание с семьей для осужденных к принудительным работам и для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в колониях-поселениях, при отсутствии у них дисциплинарных взысканий. Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовно-исполнительный кодекс России.