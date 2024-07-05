Коллеги журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, который уже 15 месяцев находится в российском СИЗО, побрили головы в знак солидарности с ним.

«Эван Гершкович предстал перед российским судом для начала фиктивного судебного процесса, его голова была обрита по приказу тюремных властей. Я брею свою в знак солидарности. Эван — журналист, а журналистика — не преступление», — такой текст оставляют коллеги Гершковича в соцсети Х с хэштегом #IStandwithEvan.

Фото с обритыми головами опубликовали руководитель международного отдела в The Wall Street Journal Гордон Файрклог, его заместители Брендан Моран и Майкл Аммон, редактор зарубежного новостного отдела Джеймс Хуквэй и корреспондент Маркус Уолкер.

В конце марта 2023 года Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже.

Обвинения против Гершковича

По версии ФСБ, журналист по заданию США собирал секретные сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В материалах следствия утверждалось, что Гершковича задержали в одном из кафе при попытке получить секретные данные.

Против американского журналиста возбудили уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК). Максимальное наказание по этой статье предусматривает 20 лет лишения свободы. Гершковича поместили в московское СИЗО «Лефортово».

В конце 2024 года Мосгорсуд в очередной раз продлил арест Гершковича на три месяца — до 30 июня. До этого, в феврале 2024 года, посол США в России Линн Трейси навестила Гершковича в СИЗО. По ее словам, он «находится в добром здравии и сохраняет бодрость духа, несмотря на обстоятельства».

В начале февраля 2024 года во время интервью американскому журналисту и бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону российский президент Владимир Путин заявил, что Гершкович «был пойман с поличным».

При этом российский лидер отметил, что готов договориться с американскими властями об обмене журналиста на человека, который «из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита».

В конце февраля, после смерти в колонии оппозиционера Алексея Навального, интерес западных стран к сделке об обмене с Россией заключенными угас, сообщала газета Financial Times.

По данным издания, в ходе переговоров планировалось, что российская сторона передаст Берлину Алексея Навального, а также журналиста Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана в обмен на предполагаемого экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова.