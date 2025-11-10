Итальянский коллекционер из Милана Паоло Польвани передал России картину «Лунная ночь в Крыму» художника Льва Лагорио, которая считалась утраченной в течение многих десятилетий. Об этом сообщил посол России в Италии Алексей Парамонов в своем телеграм-канале.

Полотно ранее входило в коллекцию Государственного музея Гатчинского дворца. По словам Парамонова, на обороте картины сохранился инвентарный номер музея. Как и когда произведение оказалось в Италии, неизвестно.

После подтверждения подлинности картины Польвани и его супруга решили вернуть ее безвозмездно. Посол назвал этот поступок примером личной инициативы и уважения к российскому культурному наследию.

«Важно то, что благодаря видению, убеждениям, честности и порядочности господина Польвани, который посчитал своим долгом совершить этот жест, произведение выдающегося русского художника сможет вернуться на Родину», — написал Парамонов.

По словам дипломата, коллекционер отказался от любых компенсаций. Он также отметил, что такой шаг помогает сохранять связи между Россией и Италией даже в сложной международной обстановке.

После завершения всех процедур картина будет возвращена в Гатчинский музей.

Лев Лагорио (1826—1905) — русский маринист итальянского происхождения. Родился в Феодосии, был первым учеником Ивана Айвазовского. Его работы хранятся в Государственном Русском музее и Третьяковской галерее.