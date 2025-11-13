Оператор мобильной связи МТС обязался вернуть к прежнему уровню тарифы, повышение которых в апреле-мае 2024 года затронуло десятки миллионов абонентов. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам судебного спора с компанией, который завершился мировым соглашением.

МТС обязаны до 16 января 2026 года предложить варианты компенсации клиентам, которых коснулось повышение. Среди них — вернуть прежние тарифы, предоставить кэшбэк в размере 8% от ежемесячных начислений в течение года либо дополнительные пакеты минут, интернета и другие виды услуг.

Оператор также должен перечислить в бюджет 664 млн рублей, которые ФАС называет незаконно полученным доходом, и направить 2,4 млрд рублей на развитие сетей связи с малых населенных пунктах. Их перечень определит Минцифры.

Весной прошлого года сотовая связь для более чем 30 млн клиентов МТС подорожала в среднем на 8%. ФАС в связи с этим возбудила антимонопольное дело, заявив, что повышение тарифов не обосновано ростом затрат компании и не подтверждено экономически.

В МТС не согласились с этим, заявив, что рост тарифов связан с увеличением затрат «на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры», а также с необходимостью вкладывать средства в обновление сети.

В октябре 2024 года ФАС предписала оператору снизить тарифы и перечислить в бюджет 3 млрд рублей. МТС пытались оспорить это требование, но Арбитражный суд Москвы поддержал позицию антимонопольной службы. В итоге компания предложила заключить мировое соглашение.