Бывший министр в правительстве экс-премьер министра Великобритании Риши Сунака, депутат палаты общин Кеми Баденок избрана новым лидером британской консервативной партии. Об этом пишет издание The Guardian.

Издание отмечает, что Баденок станет первым темнокожим лидером одной из главных партий в стране, а также четвертой женщиной на посту лидера консерваторов. За нее отдали свои голоса 56% проголосовавших, участие в голосовании приняли около 73% имевших право голоса.

«Наша партия играет критически важную роль в успехе нашей страны, но для того, чтобы нас услышали, мы должны быть честны. Честны в том, что мы совершали ошибки, честны в том, что мы позволили снизить стандарты. Настало время сказать правду», — заявила 44-летняя Баденок после оглашения результатов голосования.

Она также обратилась к своему сопернику Роберту Дженрику и признала, что их взгляды расходятся лишь по небольшому кругу вопросов. Баденок отметила, что не сомневается в том, что Дженрик еще долгие годы будет играть «ключевую роль в партии».

«Задача, которая стоит перед нами — жесткая, но простая. Наша первая обязанность как верной оппозиции его величества — призвать лейбористское правительство к ответу», — сказала лидер консерваторов.

Второй задачей, которая стоит перед ее партией, она назвала работу над тем, чтобы к следующим выборам у консерваторов был не только набор обещаний, которые придутся по нраву британцам, а «четкий план их реализации, четкий план перемен в этой стране путем изменения принципов работы правительства».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поздравил Баденок с победой и назвал избрание темнокожей женщины лидером партии «моментом гордости» для всей страны.

Кеми Баденок родилась в Лондоне 2 января 1980 года в семье уроженцев Нигерии. С 2017 года она — депутат палаты общин, ранее занимала позиции министра предпринимательства и торговли, а также министра по вопросам равноправия. В 2022 году она уже выдвигалась на позицию главы партии, однако уступила в голосовании Риши Сунаку.

Бывший премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Риши Сунак объявил о досрочных всеобщих выборах в мае. По его словам, согласие на проведение выборов дал король Великобритании Карл III. После победы Лейбористской партии Сунак заявил, что «услышал гнев» избирателей и берет на себя ответственность за поражение.