Власти Украины ведут себя «отвратительно», из-за чего у Киева «не очень-то клеятся дела» с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ведущим ВГТРК Павлом Зарубиным. Так представитель Кремля ответил на вопрос о словах украинского президента Владимира Зеленского, назвавшего «сепаром» спецпредставителя российского лидера Кирилла Дмитриева.

«Дело в том, что у киевского режима не очень-то клеится с Вашингтоном, не очень-то клеятся их дела. И мы видим, что такое отвратительное поведение представителей киевского режима не совсем импонирует нынешней администрации [президента США Дональда] Трампа», — сказал Песков.

По его словам, все больше стран, в том числе в Европе обращают внимание на «во многом лживую позицию» Киева по вопросам, от которых зависит конфигурация урегулирования. Речь идет в том числе о временном моратории на удары по энергетической инфраструктуре, уточнил Песков.

«Здесь два варианта: либо киевский режим не хочет соблюдать этот мораторий, либо не может, не может держать части своих военных под контролем. И то, и другое катастрофично», — отметил представитель Кремля.

Песков назвал полезными взаимные визиты Дмитриева и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. По его словам, это «очень хороший и надежный канал» для обмена переговорными позициями.

«Движется все очень хорошо <…> Но, безусловно, ждать каких-то сиюминутных результатов невозможно, слишком сложные проблемы и слишком запущены они были. <…> Нам предстоит сделать еще много шагов», — сказал Песков, добавив, что переговоры президента России Владимира Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге можно расценивать как дополнительный шаг к личной встрече российского лидера и Трампа.

Что сказал Зеленский о Дмитриеве

9 апреля Зеленский на встрече с журналистами раскритиковал Дмитриева. Украинский президент прокомментировал поездку спецпредставителя российского лидера в Вашингтон, выразив мнение, что с его помощью Москва хочет заключить соглашение с Вашингтоном о совместной добыче полезных ископаемых, предполагающее возобновление двусторонних экономических отношений, снятие санкций и получение доступа к замороженным российским активам в Европе.

По словам Зеленского, у Дмитриева есть связи на Ближнем Востоке, благодаря чему российские власти «пробуют работать и влиять на Америку». Тем самым, считает украинский президент, Москва показывает, что в вопросе добычи ресурсов с ней проще иметь дело, чем с Украиной, «потому что они [украинцы] к каждой детали цепляются».

«И вот эту цепочку мы видим, господин, товарищ, кто он там — сепар, который на Украине родился, Дмитриев, занимается соответствующими шагами», — сказал Зеленский.