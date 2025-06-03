Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «неловким и неудачным» высказывание президента Украины Владимира Зеленского по поводу предложенного Москвой краткосрочного прекращения огня на некоторых участках фронта.

«Это неловкое заявление, неудачное заявление. Явно, ну скажем так, это не соответствует переговорному духу. Это можно сказать без сомнений», — сказал Песков.

Зеленский после второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня назвал представителей России «идиотами» в связи с предложением Москвы прекратить боевые действия на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела погибших военных. «Я считаю, что [они] идиоты, потому что прекращение огня нужно, чтобы не было убитых», — заявил украинский президент журналистам. Он добавил, что Киев считает единственным приемлемым условием полное прекращение огня.

Оценивая итоги переговоров в Стамбуле, Песков назвал неверным ожидать от них «каких-то сиюминутных решений» и прорывов.

«Работа идет, были достигнуты определенные договоренности, они важны. Действительно, в первую очередь все-таки люди. Эти договоренности будут реализовываться. Дальше работа будет продолжаться», — сказал представитель Кремля.

Говоря о российском проекте меморандума по урегулированию на Украине, Песков отметил, что документ содержит много положений и предлагает разные варианты условий прекращения огня.

«Все нацелено на то, чтобы избавиться от первопричин этого конфликта и выйти на траекторию устойчивого урегулирования», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Он добавил, что текст российского меморандума был опубликован по решению главы делегации Владимира Мединского. Это было сделано после того, как документ в закрытом режиме передали украинской стороне и состоялось его обсуждение.

Отвечая на вопрос, готова ли Россия к компромиссам по меморандуму с Украиной, Песков заявил, что это тема для переговорного процесса, который не может проходить публично.

Он усомнился в возможности провести в ближайшее время личную встречу между президентом России Владимиром Путиным, Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом, на чем настаивает украинская сторона.

«Откровенно говоря, в ближайшее время вряд ли. <…> Президент Путин поддерживает идею контактов, но считает, что они должны быть хорошо подготовлены», — сказал Песков.

Он пояснил, что контакты на высшем уровне должны стать результатом договоренностей, которые будут выработаны «на техническом, экспертном уровне».

О чем Москва и Киев договорились в Стамбуле

Итогом второго раунда российско-украинских переговоров в Турции 2 июня стало решение провести обмен всеми тяжелоранеными и тяжелобольными бойцами по формуле «всех на всех», а также молодыми солдатами в возрасте от 18 до 25 лет.

Украине будет передано 6 тысяч идентифицированных тел военных ВСУ, которые хранились в российских моргах. Кроме того, российская делегация предложила Киеву прекратить огонь на два-три дня «с выключенными дронами», чтобы командиры могли собрать тела погибших.

Киев передал Москве список детей, которых считает незаконно вывезенными из Украины и требует вернуть, в нем 339 фамилий. Украинская делегация предложила провести новую встречу в период с 20 по 30 июня и повторила запрос на личную встречу президентов двух стран. Стороны также обменялись меморандумами об урегулировании и будут изучать их около недели.