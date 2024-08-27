Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «полной глупостью» идею удалять переписки в Telegram на фоне задержания во Франции основателя этого мессенджера Павла Дурова. По словам Пескова, госслужащие не должны использовать мессенджеры в служебных целях.

«Чистить переписки — это полная глупость. Это первое», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, просили ли сотрудников Кремля удалить переписки.

Во-вторых, по его словам, госслужащие «по идее» не должны использовать в служебных целях мессенджеры, поскольку «ни один мессенджер не является надежным с точки зрения информационной безопасности — и Telegram тоже». В администрации президента никакие мессенджеры в служебных целях не используют, добавил Песков.

«Поэтому, естественно, никто никого ничего чистить не призывает», — заключил представитель Кремля.

Дуров «отдаст ключи»

Телеграм-канал Baza 25 августа писал, что российским чиновникам после задержания Павла Дурова поручено удалить служебные переписки из Telegram. Как утверждалось в публикации, удалить переписки поручили в том числе чиновникам администрации президента и правительства.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в тот же день призвала удалить «чувствительные» переписки в Telegram и больше их не вести. По мнению Симоньян, Дуров отдаст французским властям ключи шифрования мессенджера, поскольку именно поэтому предпринимателя «закрыли».

Основатель Telegram был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже вечером субботы, 24 августа. Телеканал TF1 передавал, что отказ Дурова от сотрудничества с правоохранительными органами сделал его подозреваемым в соучастии в самых разных преступлениях, совершаемых посредством созданного им мессенджера.

Парижская прокуратура 26 августа выпустила пресс-релиз, согласно которому Дурова допрашивают в рамках расследования против неназванных лиц, подозреваемых в различных преступлениях. В релизе упомянуты, в частности, отказ передать информацию властям, соучастие в сбыте наркотиков, в хранении детской порнографии и мошенничестве.

У 39-летнего Дурова есть гражданство России, ОАЭ, Франции, а также карибского государства Сент-Китс и Невис. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 25 августа говорила, что Москва направила ноту с требованием о доступе к россиянину, но Париж «в качестве основного» воспринимает его французское гражданство.

Срок задержания Дурова продлили до среды, 28 августа. По истечении этого срока предпринимателя либо отпустят, либо выдвинут ему обвинения и заключат под стражу, пишет France-Presse (AFP).