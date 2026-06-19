Суд в Лондоне 19 июня вынес приговор двум уроженцам Украины, признанным виновными в серии поджогов имущества, связанного с британским премьер-министром Киром Стармером. Как пишут Reuters и BBC, 22-летний украинец Роман Лавринович получил семь лет лишения свободы, а его сообщник, 27-летний Станислав Карпюк — уроженец Украины с румынским гражданством, — два года.

Инциденты произошли в течение пяти дней в мае 2025 года на севере Лондона. 8 мая был подожжен автомобиль Toyota, ранее принадлежавший Стармеру, на улице в Кентиш-Тауне, где прежде жил премьер.

11 мая пожар произошел в квартире в соседнем Ислингтоне, в которой ранее проживал политик. На следующий день загорелся вход в дом Стармера в Кентиш-Тауне, который он сдавал в аренду своей невестке Джудит Александер. Та рассказала суду, что во время пожара в доме находились она, ее дочь и партнер.

Следствие установило, что Лавриновича завербовал в Telegram неизвестный пользователь под именем EL Money: он писал ему по-русски и по-украински и обещал вознаграждение в криптовалюте. Прежде EL Money нанимал его для расклейки листовок с ультраправым содержанием. Обвинение не установило, кто стоял за этим аккаунтом.

После финального поджога EL Money написал Лавриновичу, что тот получит криптовалюту, посоветовал выбросить одежду и уехать из города, однако через несколько часов его задержали. На допросе Лавринович заявил, что не знал, кто такой Кир Стармер.

При этом Лавринович был также признан виновным по двум эпизодам поджога с безразличием к тому, могла ли быть поставлена под угрозу жизнь людей, но оправдан по более тяжкому обвинению — в поджоге с умыслом создать такую угрозу.

Судья Нил Гарнем назвал Лавриновича «полезным идиотом», которым легко манипулировать. «Вы не человек больших принципов, и вас легко было купить. Вы приняли эту работу так же, как принимали другие грязные мелкие задания», — сказал он. По словам судьи, Лавринович фактически оказался пешкой в чужих руках и подверг опасности жизни людей.

Адвокат Лавриновича Джеймс Скоби назвал своего подзащитного «абсолютной и полной пешкой» и «пушечным мясом для подобного рода вербовки», отметив, что тот раскаивается и испытывает стыд перед семьей на Украине.

Мать 22-летнего осужденного, пожелавшая остаться неназванной, призналась, что чувствует себя «убитой горем и опозоренной».

«Роман с раннего детства страдал от проблем со здоровьем, которые сказались на его интеллекте. Я старалась оградить его от плохих людей, но он очень наивен. Лучше бы его отправили на Украину — защищать нашу страну на передовой», — сказала она.

Карпюк, по оценке суда, играл «вспомогательную роль» в «абсолютно безрассудных» нападениях. Его задержали 17 мая 2025 года в аэропорту Лутон при попытке вылететь в Румынию.

Адвокат Шахид Рашид сообщил, что его клиент был лишь «человеком при деньгах» и лично ничего не получил от этих преступлений. «Его мотивом была помощь другу [Лавриновичу], которому срочно нужны были деньги на лечение отца», — сказал защитник.

BBC сообщает, что атаки были организованы в интересах России. При этом британская полиция, как отмечает Reuters, заявила, что нет никаких конкретных доказательств, указывающих на причастность Москвы. Посольство РФ в Лондоне отвергло обвинения в причастности российской стороны, заявив, что Москва не представляет угрозы для безопасности Великобритании.

Отец Карпюка заявил журналистам у здания суда, что считает приговор несправедливым, поскольку организатор под псевдонимом EL Money так и не был установлен и не понес наказания.

Третий фигурант дела, 35-летний Петр Починок, был оправдан.

Глава контртеррористического подразделения лондонской полиции Хелен Фланаган отдельно прокомментировала методы организаторов.