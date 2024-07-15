Премьер Эстонии Кая Каллас и правительство страны подали в отставку, сообщило Эстонское национальное телерадиовещание (ERR). Каллас осенью станет главой евродипломатии, сменив испанского политика Жозепа Борреля.

Каллас продолжит исполнять обязанности главы эстонского правительства, пока не будет сформирован новый кабмин. Он, скорее всего, начнет работу в начале августа, предполагает ERR.

Каллас занимала премьерский пост с января 2021 года. Ожидается, что состав правящей коалиции не изменится и преемником Каллас во главе правительства станет нынешний министр по вопросам климата Кристен Михал.

Кая Каллас родилась в Таллине в 1977 году. В советские времена ее отец был членом КПСС и возглавлял республиканское отделение Сбербанка, а после распада СССР стал председателем Партии реформ и вице-президентом Европейской комиссии. Сама Каллас — юрист по образованию, несколько лет проработала адвокатом, а потом получила степень EMBA в Эстонской школе бизнеса. Ее политическая карьера началась на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В 2010 году Каллас вошла в Партию реформ, а через год — в состав Рийгикогу (парламента), где возглавляла комитет по экономическим вопросам. В 2014 году она была избрана в Европарламент, в 2018 году возглавила Партию реформ, в 2019-м — вновь избралась в парламент Эстонии, а в 2021-м — получила пост премьер-министра. После начала российской военной операции Каллас активно выступает в поддержку Киева и настаивает на необходимости принять Украину в ЕС, называя это «моральным долгом» Европы. Она стала одним из главных инициаторов запрета на въезд россиян в Евросоюз и выдачу им шенгенских виз, называя посещение европейских стран «привилегий, а не правом человека».

Каллас известна резкой критикой в адрес России. В марте неназванный европейский чиновник говорил Politico, что эстонский премьер не годится на смену Боррелю, поскольку любит «есть россиян на завтрак». Каллас после этого опубликовала в соцсети X фотографию своего завтрака, который состоял из мюсли с йогуртом и ягодами.

В январе Каллас выражала мнение, что Россия через 3-5 лет может стать серьезной военной угрозой для НАТО, и призывала альянс принять стратегию «сдерживания» Москвы в стиле холодной войны. Президент России Владимир Путин заверял, что у Москвы «нет никаких резонов» воевать со странами НАТО, а проблемы в этой сфере создаются «искусственно».

В феврале МВД России объявило Каллас в розыск. Как объясняла официальный представитель МИД Мария Захарова, причиной стало уничтожение памятников советским воинам в Эстонии. По словам Захаровой, «за преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма надо отвечать».

Сама Каллас назвала действия российских властей «тактикой запугивания», предупредив, что это не заставит ее замолчать и что Эстония продолжит поддерживать Украину и выступать за усиление европейской обороны.