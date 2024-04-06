Лишенный сана протодиакона богослов и публицист Андрей Кураев* сообщил, что его восстановили в сане во Вселенском патриархате. По его словам, соответствующий указ он получил по электронной почте в пятницу, 5 апреля.

Кураев* отметил, что ровно 15 лет назад — 5 апреля 2009 года — патриарх Кирилл в Исаакиевском соборе возвел его в сан протодиакона.

«Сам указ был подписал 3 апреля 2024. Но опять же в этот день 3 апреля 2021 года был указ патриарха Кирилла о лишении меня сана (с мораторием). Господи, неужели я Тебе еще нужен, что ты даешь такие “совпадения”?» — написал Кураев* в своем блоге.

На сайте Константинопольского патриархата на настоящий момент нет пресс-релиза о восстановлении Кураева* в сане протодиакона.

Андрей Кураев*, который критикует российские власти и руководство Русской православной церкви (РПЦ), 28 апреля 2023 года был лишен сана протодиакона указом патриарха Кирилла. До этого, в апреле 2021 года, пaтриарх утвeрдил лишение Кураева* сана, но ввел мoраторий на издание соответcтвующего указа «на врeмя, которое предоставляется протодиaкону Андрею для перeосмысления своей позиции и вoзвращения на путь цeркви, который был избран им в свoе время».

При этом руководство РПЦ еще в 2020 году запретило Кураева* в служении, назвав в качестве причины оскорбление памяти умершего от коронавируса настоятеля московского Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина в день его кончины. Тогда Кураев* написал в своем блоге, что Агейкин в его памяти «останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса». РПЦ посчитала поведение протодиакона безнравственным и «особенно циничным». Сам Кураев* тогда говорил RTVI, что ожидал такого развития событий.

Комментируя указ о лишении его сана протодиакона, Кураев* в апреле прошлого года выражал мнение, что «все-таки быть в одной компании с тем, каким себя сделал патриарх Кирилл за последние годы, — это небольшое удовольствие».

«И, пожалуй, лучше быть в стороне от него. Придут другие времена, другие оценки, и тогда к этой теме можно будет снова вернуться. <…> Я попробую жить, читать, писать, думать — все прежнее», — сказал Кураев* RTVI.

Кураев* также отмечал, что патриарший указ о лишении его сана не имеет силы, поскольку он сменил епархию до его выхода. «Это не ПЦУ и не какое бы то ни было “альтернативное православие”. Именно поэтому я спокойно отнесся к патриаршему указу от 28 апреля сего года», — написал он в своем блоге.

Минюст посчитал иноагентом

В октябре прошлого года богослов сообщил, что принял решение эмигрировать в столицу Чехии Прагу. Он отметил, что колебался в течение последних 1,5 лет, но в итоге «решил не уподобляться герою анекдота, который погиб после троекратного отказа сесть на спасательный вертолет».

Кураев* добавил, что его «московский мир» разрушен, предположив, что до некоторой степени боль «пришедшей одинокой старости» может смягчить «погружение в атмосферу счастливого пражского детства» и понимание того, что его родители провели здесь «самые счастливые годы своей жизни».

Андрей Кураев* известен своей антивоенной позицией. Еще после присоединения Крыма к России в 2014 году он выразил мнение, что, получив Крым, Россия «теряет больше, чем приобретает».

«Создав себе изоляцию на Западе, Россия вынуждена повернуться на Восток. Это означает, что мы станем сателлитом Китая. <…> Конфронтация с Западом означает переход на мобилизационный режим жизни. И в экономике и в идеологии. Право на ложь становится патриотической обязанностью», — рассуждал Кураев* в своем блоге.

В декабре 2023 года Минюст России внес Кураева* в реестр иноагентов. В ведомстве посчитали, что Кураев* «распространял недостоверную информацию» о принимаемых властями решениях и проводимой ими политике, а также отметили, что он «выступал против специальной военной операции на Украине».

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов