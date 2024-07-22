Латвия начала устанавливать на границе с Россией противотанковые заграждения, называемые «зубами дракона». Об этом сообщил депутат Европарламента (ЕП), бывший мэр Риги Нил Ушаков.

В своем телеграм-канале он разместил видео с полосой установленных бетонных фортификационных сооружений — «зубов дракона».

«Запасы противотанковых укреплений недалеко от Зилупе, на подъезде к КПП Терехово», — говорится в описании к публикации.

Латвия, Эстония и Литва договорились одобрили строительство «линии обороны» на границе с Россией и Беларусью в январе. В июне к инициативе присоединилась Польша.

Власти этих стран намерены в ближайшие годы создать на своих границах оборонительную зону. По мнению авторов инициативы, «линия обороны» вдоль границы с Россией и Беларусью необходима для защиты Евросоюза от военных угроз и других «опасных действий» со стороны Москвы.

В апреле газета Financial Times писала, что государства Восточной Европы готовятся к атаке со стороны России, которая, по их мнению, может напасть после завершения конфликта на Украине.

Российские власти неоднократно отвергали утверждения о планах Москвы напасть на другие страны, в том числе на те, что входят в Североатлантический альянс. В начале июня президент России Владимир Путин назвал подобные заявления «бредом собачьим».