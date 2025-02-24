Президент США Дональд Трамп выбрал правильный способ переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, считает журналистка Юлия Латынина*. По ее мнению, Трамп хочет видеть Россию на своей стороне в противостоянии с Китаем. Свое мнение Латынина* высказала в программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«Трамп не играет на стороне Путина. Это очень правильный способ вести переговоры, от которого мы тут все отвыкли, который заключается в том, что ты мягко стелешь, но жестко спать», — сказала Латынина*.

Она процитировала крылатую фразу о том, что ничто не ценится так дорого и не дается так дешево, как вежливость. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский, запретив Киеву переговоры с Путиным, «заведомо поставил себя в ситуацию, когда у него уменьшается количество стратегических возможностей», считает журналистка.

«А когда Трамп и [Илон] Маск хвалят Путина, они увеличивают количество собственных стратегических возможностей, потому что это совершенно не означает, что они у него на ходу подметку не срежут. Это азбука переговоров, мы ее просто забыли», — добавила Латынина*.

Собеседница RTVI заявила, что президент США видит конфликт на Украине «как войну, которая затеяна тем же самым социалистическим, глобалистическим левым лобби, которое его, Трампа, попыталось съесть с потрохами». При этом Латынина* полагает, что для американского лидера «важно иметь Россию на своей стороне в переговорах с Китаем».

Однако, по мнению Латыниной*, Трамп и Путин «могут и не договориться». «Потому что как всегда, когда сделка недостаточно хороша для одной из сторон, обе стороны могут понюхать друг друга и сказать: “Ребята, до следующего раза”», — сказала Латынина*.

Начало переговоров

12 февраля Трамп написал в соцсетях, что позвонил Путину и обсудил с ним конфликт на Украине и другие темы. Президент США заверил, что разговор был «продолжительным и очень продуктивным», они с Путиным «договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещать страны друг друга».

«Мы договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещать страны друг друга. Мы оба размышляли о великой истории наших народов и о том, что мы так успешно воевали вместе во Второй мировой войне», — сообщил Трамп.

После разговора с Путиным президент США поговорил с Зеленским и заявил, что этот разговор также «прошел очень хорошо».

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры между делегациями двух стран. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров, американскую ― госсекретарь Марко Рубио. Трамп назвал встречу «очень хорошей».

* Внесена Минюстом России в реестр иноагентов