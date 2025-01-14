Россия готова обсуждать гарантии безопасности «той страны, которая сейчас называется Украина», но главным при заключении соглашений будет «евразийский контекст». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

Глава МИД заявил, что должны быть ликвидированы «угрозы на западном фланге» России как одна из «главных первопричин». По словам Лаврова, произойти это может «только в контексте каких-то более широких договоренностей».

«Мы готовы обсуждать гарантии безопасности той же стране, которая сейчас называется Украина, или части этой страны, которая пока еще не самоопределилась, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии. Но при всей важности этого аспекта безопасности евразийский контекст будет доминирующим», — пояснил глава российского МИДа.

Лавров добавил, что евразийский контекст будет доминирующим, поскольку западной части континента не удастся «отгородиться от таких гигантов», как Россия, Индия, Китай, страны Персидского залива и Южной Азии.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что российская сторона готова рассматривать «любые варианты мирных договоренностей» исходя из реалий, которые складываются «на земле». Поведение властей Украины, которые, по его словам, не хотят переговоров, российский лидер назвал «иррациональным», но отмечал, что «мяч на их стороне».

В декабре 2024 года, во время ежегодной пресс-конференции, Путин отметил, что Москва готова пойти на переговоры и подписать мирное соглашение только с легитимными властями Украины. В то же время глава государства подчеркнул, что у России нет предварительных условий для начала переговоров с Украиной. База для них была заложена в 2022 году в Стамбуле, уточнил президент.

В Кремле также неоднократно отмечали, что Россия сохраняет «открытость к переговорам», но со стороны Украины пока нет «никаких подвижек» с точки зрения готовности к ним. В январе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вновь заявил, что предпосылок для возобновления переговоров между Москвой и Киевом нет. Вместе с тем он подчеркнул, что гарантии безопасности для России — неотъемлемая часть возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта.