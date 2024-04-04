Вокруг Украины сложилась патовая ситуация, но не Россия ее туда загнала. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Ситуация патовая, но не мы ее в пат загнали, — отметил он. — Можно назвать ее матовой. Это, правда, будет непереводимой игрой слов», ― сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украины на «равноправных условиях, когда тебе на стол никто не кладет никакие формулы, которые совершенно бессмысленны и бесперспективны».

Лавров назвал ультиматумом предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским «формулу мира». Недавнее заявление украинского лидера о возможности переговоров с Россией без возврата к границам 1991 года Лавров прокомментировал словами «мечтать не вредно».

«Формула мира», предложенная Зеленским в конце 2022 года, состоит из десяти пунктов. В их числе ― требования вывести российские войска, прекратить боевые действия, восстановить территориальную целостность Украины, создать трибунал над Россией.

Лавров отметил, что Россия в «любой момент» готова договариваться «на основе справедливости, реалий и баланса интересов в сфере безопасности.

«Но для этого не нужно никакой подкладки в виде “формулы Зеленского” между готовностью к переговорам и их началом. Если кто-то будет достаточно сообразителен, чтобы отойти от тупикового курса с «формулой Зеленского» — пусть об этом скажут. Ход не за нами», — сказал глава МИД (цитата по РИА Новости).

Призывы убедить Москву работать по «формуле Зеленского» Лавров назвал «полупровокационными» и выразил мнение, что они «уже никем не воспринимаются всерьез». Он также считает, что Запад не готов к переговорам по Украине.

Лавров добавил, что Россия приветствует предложения стран глобального Юга по урегулированию конфликта на Украине, и назвал «наиболее четким» из них план Китая.