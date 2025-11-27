Французская газета Le Figaro пишет, что заявление президента Эммануэля Макрона о том, что Россия является «одной из главных угроз для страны» и даже «державой, которая представляет наибольшую угрозу», вызвало споры во французской политике. Эти формулировки прозвучали в эфире телеканала RTL и, как отмечает издание, отражают официальную позицию Парижа по отношению к Москве.

Газета напоминает, что схожие оценки содержатся в Национальном стратегическом обзоре—2025 — официальном документе, определяющем подходы Франции к вопросам безопасности. В нем говорится, что Россия в ближайшие годы представляет наиболее прямую угрозу интересам Франции и ее союзников.

По данным Le Figaro, эта позиция не является общепринятой среди французских партий. Правое «Национальное объединение» подчеркивает, что ключевой угрозой для страны остается исламистский терроризм, а опасения по поводу возможной агрессии России считает преувеличенными. Представители партии указывают, что ситуация на Украине, по их мнению, не свидетельствует о способности Москвы напрямую угрожать Европе.

Центристские силы, наоборот, ближе к оценке Елисейского дворца. Они считают, что Россия входит в число государств, действия которых подрывают европейскую безопасность и требуют усиления оборонной политики.

Левые партии, отмечает Le Figaro, гораздо реже называют Россию угрозой. «Непокоренная Франция» связывает основные риски с глобальными экономическими процессами и ролью США в мировой системе. Лидеры Социалистической партии и партии экологистов придерживаются более жесткого подхода, подчеркивая, что действия Москвы, по их мнению, угрожают европейским демократиям.

По оценке газеты, разногласия между партиями показывают, что французская политическая сцена далека от консенсуса относительно роли России и характера угрозы, которую она может представлять.