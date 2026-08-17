В Москве 35 человек задержаны возле здания Верховного суда, который 17 августа рассматривает апелляционную жалобу партии «Яблоко» на снятие с выборов в Госдуму. Об этом сообщил председатель партии Николай Рыбаков, выступая в Верховном суде, передает корреспондент RTVI Мария Зарукина.

Рыбаков сказал, что среди задержанных — кандидат в депутаты по Москве Виктор Балабанов.

По словам Рыбакова, представителям СМИ и кандидатам в депутаты Госдумы от «Яблока» «вручают предостережения о недопустимости совершения правонарушений».

«Единственное как запугиванием это назвать нельзя. Я считаю, что сегодня должны быть все освобождены, кто пришел к зданию Верховного суда и не совершал каких-то правонарушений», — заявил Рыбаков.

10 августа Верховный суд удовлетворил иск партии «Родина» об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от «Яблока». Рыбаков заявил, что партия будет добиваться отмены этого решения.