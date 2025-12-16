Лидеры Швеции, Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии назвали Россию самой значительной, прямой и долгосрочной угрозой своей безопасности, а также миру и стабильности в евро-атлантическом регионе. Об этом говорится в совместной декларации, принятой по итогам саммита, прошедшего в Хельсинки.

В частности, европейские лидеры выразили уверенность в том, что стратегической целью Москвы является создание «буферной зоны, простирающейся от Арктики через Балтийское и Черное моря до Средиземного моря».

«Восточный фланг Европейского союза и НАТО находится на передовой этой угрозы, но угроза затрагивает весь европейский континент, требуя срочных и скоординированных действий», — говорится в тексте документа.

Помимо этого, в декларации содержатся утверждения об усилении «сложных гибридных операций и актов саботажа против Европы». Лидеры восьми стран также обвинили Россию в «безрассудстве и пренебрежении к безопасности других стран».

Лидеры восьми стран также обвинили Россию и Беларусь в создании помех в работе глобальной навигационной спутниковой системы, нарушении воздушного пространства, вторжении беспилотников и операциях по дезинформации.

В декларации также оговаривается необходимость тесной координации между ЕС и НАТО, взаимодополняемость между которыми является «не факультативной, а стратегическим императивом».

С целью укрепления европейской оборонно-технологической и промышленной базы лидеры восьми стран заявили о необходимости увеличения долгосрочных инвестиций, консолидации спроса, совместных и скоординированных закупок и дальнейшего сотрудничества в области вооружений с «партнерами-единомышленниками».