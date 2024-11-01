Бизнесмен Евгений Чичваркин* заявил о решении выйти из российской оппозиции, объяснив это тем, что ее представители «увлеклись борьбой друг с другом». Об этом Чичваркин* сказал в видеообращении, опубликованном на YouTube.

«Я принял тяжелое (хотя нет) решение вывести себя за рамки контура российской оппозиции на время, пока все мои прекрасные коллеги, друзья не вернутся к фокусу <…>. Я буду летать снаружи всех измерений, наблюдать за этим со стороны», — сказал бизнесмен.

По его мнению, в оппозиции «очень много симпатичных людей», но «никто не отражает дух, чаяния, ― вообще то, что реально российский народ хочет, мы никто не понимаем». «На самом деле это могут понимать только те, кто остался в России», — считает Чичваркин*.

«Воплощением той России, которую все хотят», бизнесмен назвал ростовского предпринимателя Николая Василенко, видеоролики которого завирусились в интернете в начале октября. В соцсетях он получил прозвище «лавандовый раф» и статус «самого улыбчивого». У Василенко почти 650 тыс. подписчиков в инстаграме**.

«Мы все просто не поняли, что нужно, что от нас хотели. Нужно вот этого: люди хотят тишины, спокойствия, позитива, а не вот этого всего. Не межвидовой борьбы, не межстрановой. Люди хотят, чтобы все было хорошо», — сказал Чичваркин*.

В сентябре соратники Алексея Навального обвинили бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина* в организации нападения на оппозиционеров Леонида Волкова*, Ивана Жданова* и жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову. Невзлин* отверг обвинения.

В начале октября оппозиционер Максим Кац* обвинил соратников Навального в «отмывании репутации» бывших руководителей «Пробизнесбанка» Александра Железняка и Сергея Леонтьева, которые в России обвиняются в хищении 25 млрд рублей у вкладчиков. Соратники Навального назвали заявления Каца* ложными.

Евгений Чичваркин* ― сооснователь и бывший совладелец салонов сотовой связи «Евросеть». В 2008 году уехал в Великобританию, где занялся ресторанным бизнесом. В России против бизнесмена было возбуждено уголовное дело о похищении бывшего экспедитора «Евросети» и вымогательстве, в 2011 году дело закрыли. Чичваркин* обвинял МВД России в запугивании и вымогательстве денег за продажу «Евросети». Чичваркин* не поддержал присоединение Крыма и военную операцию на Украине, критиковал российские власти. В июне 2022 года Минюст России внес бизнесмена в реестр иноагентов. В ноябре 2023 года Чичваркин* заявил, что Запад проиграл в противостоянии с президентом России Владимиром Путиным.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов

** деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена