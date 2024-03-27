Полиция провела обыск у жительницы Липецкой области, которая ранее в прямом эфире на одной из стриминговых площадок заявила, что в «Крокус Сити Холле» погибло «мало» людей. По словам жительницы, она «очень много выпила» и «сказала это от злости». Соответствующее заявление опубликовано на странице регионального УМВД во «ВКонтакте».

Как сообщает телеканал НТВ, жительницу Липецкой области зовут Елена Ильина. Она проживает в деревне Прибытково и подрабатывает в местной теплице. Судя по скриншотам, Ильиной 50 лет. НТВ указывает, что муж и сын женщины служат в зоне военной операции.

На высказывания Ильиной во время трансляции пожаловались пользователи социальных сетей, которые потребовали привлечь женщину к ответственности, пишет «Подъем». Судя по скриншотам, на стриме было около 60 зрителей.

«Мало их убили. Что такое 113 человек? Нужно было 2130 человек убить. Вот тогда бы мы на периферии удовлетворились», — сказала женщина во время трансляции.

Также Ильина заявила, что ее не волнует число жертв теракта в «Крокусе», потому что москвичей, по ее мнению, не интересует гибель людей в зоне военной операции на Украине. Женщина назвала Москву «отдельным государством», где «как хотят, так и живут», и призвала к массовым убийствам москвичей.

На видео, опубликованном липецким УМВД, женщина объяснила свои высказывания тем, что «очень много выпила».

«У меня, вот знаете, энергия, агрессия понеслась. Да, конечно, я об этом сожалею. Ни в коем случае я не хочу, чтобы убивали людей», — заявила она.

По словам Ильиной, она не сказала бы подобного «в трезвом уме».

В полиции заявили, что проверят слова Ильиной. В частности, назначено комплексное психолого-лингвистическое исследование, а также изъяты «предметы, имеющие доказательственное значение». По результатам проверки будет принято «процессуальное решение».

На видео, опубликованном НТВ, женщина приносит извинения «всем жителям России».

«Когда я высказала свое мнение, я была немножко неправа, точнее, у меня были какие-то мысли, но я их высказала неправильно. Это прозвучало как призыв к экстремизму. Но я смерти точно никому не желаю. У меня какая-то злость накопилась, обида. Я это сказала от собственной злости, от собственного бессилия», — заверила она.

В управлении информполитики Липецкой области высказывания женщины оценили как «отвратительные и омерзительные».

«Когда вся страна и россияне демонстрируют солидарность и взаимную поддержку вокруг каждой трагедии, вокруг помощи фронту, Белгороду, когда жители Липецкой области, как и вся страна, собирают гуманитарку, передают средства, в том числе пострадавшим при теракте в «Крокусе», когда принимают детей из Белгорода, запустить стрим и нести такое — это мерзость и подлость», — заявили «Подъему» в ведомстве.