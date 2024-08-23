Четверо заключенных 23 августа захватили заложников в исправительной колонии №19 в Волгоградской области. В результате нападения погибли четверо сотрудников учреждения. Всех нападавших убили во время штурма. Что о них известно ― в материале RTVI.

Официальной информации о личностях преступников не поступало. Телеграм-каналы назвали предполагаемыми захватчиками четырех уроженцев Узбекистана и Таджикистана в возрасте от 23 до 29 лет ― Рамзидина Тошева, Темура Хусинова, Назирчона Тошова и Рустамчона Наврузи. Было ли у заключенных российское гражданство, не уточняется.

Baza и «Осторожно новости» опубликовали ориентировки с их фотографиями и подробностями уголовных дел. Согласно этим данным, Тошев, Тошов и Наврузи были осуждены за сбыт наркотиков, Хусинов — за непредумышленное убийство в драке. Все они ранее не судимы.

Участники захвата ИК-19 снимали происходящее в колонии на видео, впоследствии эти записи публиковали телеграм-каналы. «Агентство»* проанализировало лица мужчин на этих кадрах и пришло к выводу, что в роликах фигурируют только двое из тех, кто указан в ориентировках ― Рустамчон Наврузи и Назирчон Тошов.

Рамзидин Тошев

По данным Baza, в сентябре 2023 году Волжский районный суд Волгограда приговорил Тошева к восьми годам колонии по обвинению в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств (ч. 4 ст. 228.1 УК).

Тошев в составе группы раскладывал закладки с метадоном, утверждает телеграм-канал. После задержания мужчина рассказал, что незаконный заработок нашел в интернете его двоюродный брат по фамилии Зиядуллаев. Родственники успели заработать около 90 тыс. рублей, пишет Daily Storm.

Соучастники для конспирации переписывались на узбекском языке и использовали VPN. В марте 2023 года Тошева задержали с двумя свертками метадона, пишет Baza. На суде братья признали вину в полном объеме. Оба получили по восемь лет колонии и должны были выйти на свободу в 2031 году, отмечает «Фонтанка».

Назирчон Тошов

В 2022 году Тошов был приговорен Городищенским районным судом Волгограда к восьми с половиной годам колонии строгого режима по делу о покушении на производство, сбыт или пересылку наркотиков в крупном размере (ст. 30 ч. 3, ст. 228.1 ч. 4 п. «г» УК).

Согласно материалам дела, Тошов стал наркокурьером, чтобы расплатиться с долгами. В начале 2021 года неизвестные написали ему в мессенджере, предложив заработать 70 тыс. рублей. Тошов должен был перевезти около 500 г героина, спрятанных в его автомобиле Hyundai Solaris.

По дороге мужчину остановили сотрудники ГИБДД и обнаружили наркотики во время досмотра. Как пишет «Фонтанка», впоследствии Тошов участвовал в разработке подельников: вел с ними переписку под контролем силовиков и прятал в лесу муляж закладки. Он должен был освободиться летом 2029 года.

На одном из распространенных в телеграм-каналах видео Тошов назвал нападение на сотрудников ИК-19 «местью» за террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл». Он также заявил, что участники захвата требуют обмена заложников.

По данным Mash, Тошов был мастером спорта по тхэквондо. Как пишет канал, изначально он «не отличался радикальными взглядами, был тихим и спокойным».

«Я не могу поверить в увиденное, честно. Я знал его в детстве, мы были близкими друзьями. И про него и его семью я могу сказать только положительные вещи», — заявил Daily Storm знакомый Тошова.

Его друг детства рассказал, что до ареста по делу о наркотиках он работал менеджером в таксопарке. У Тошова остались жена и дочь.

Mash назвал Тошова главарем захватчиков ИК-19 и опубликовал фото мужчины в бейсболке и тюремной робе. «Агентство»* утверждает, что изображения этого человека не совпадают с фотографией Тошова на ориентировке. Издание обнаружило во «ВКонтакте» несколько страниц пользователя, похожего на заключенного, которого Mash называет Тошовым. В соцсети он значится под именем Бободжон Каримов. В одном из профилей его родным городом указан Душанбе. Оппозиционер Илья Яшин* обратил внимание, что на фото «Тошова-Каримова» виден белый нагрудный знак, а не зеленый. «Это значит, что ни на экстремистском, ни на террористическом профучете он не состоял и сидел в общей арестантской массе», — пояснил политик.

Рустамчон Наврузи

В марте 2022 года Дзержинский районный суд Волгограда приговорил Наврузи к семи годам колонии строго режима за покушение на незаконное производство и сбыт наркотиков. Он должен был выйти на свободу весной 2028 года.

23-летний Наврузи — самый молодой из предполагаемых нападавших. На видео, которые захватчики снимали при нападении на сотрудников колонии, Наврузи одет в самодельный «жилет смертника». Mash утверждает, что он пытался совершить подрыв при штурме ИК-19 спецназом, но взрывное устройство не сработало.

Наврузи хорошо учился в школе, увлекался религией, смотрел на YouTube видео с проповедниками и ходил в мечеть, рассказал изданию «Вот так»* родственник заключенного. После переезда в Волгоград Наврузи устроился работать на стройку, но затем начал продавать наркотики. После отправки в колонию семья потеряла с ним связь.

Темур Хусинов

В 2019 году Тракторозоводский районный суд Волгограда приговорил Хусинова к шести годам колонии по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК).

По данным Baza, в ноябре 2018 года Хусинов сделал замечание двум пьяным прохожим. Между ними завязался конфликт, перешедший в драку. Хусинов ударил одного из мужчин в висок и по голове, тот упал на асфальт.

Пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и переломами костей черепа. Он умер в больнице, не приходя в сознание. В суде Хусинов не признал вину. На свободу он должен был выйти в ноябре.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов