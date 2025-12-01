Мастер спорта России по ММА Тигран Оганесян задержан в Туле по подозрению в вымогательстве, утверждает телеграм-канал Baza. По его данным, бойца подозревают в создании преступной группировки.

Источник канала рассказал, что, по версии следствия, подельники Оганесяна — пятеро его воспитанников, приехавших в Тулу с Закавказья, — выдавали себя за сотрудников силовых структур и под этим предлогом устраивали разбойные нападения и вымогали денежные средства.

В сообщении Baza говорится, что преступная группировка орудовала в Туле и Щекино, а ее добыча с каждой жертвы составляла от 500 до 800 тысяч рублей. Сейчас все подозреваемые задержаны.

Официальную информацию о задержании обнародовало региональное управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) России.

Его пресс-служба уточнила, что «36-летний уроженец одной из республик Закавказья, осуществлявший тренерскую деятельность по единоборствам, организовал в спортивном клубе секцию», воспитанники которой «из числа представителей национальных диаспор и землячеств» вошли в состав его преступной группировки. Она, как утверждают в спецслужбе, «специализировалась на совершении разбоев и вымогательств в городе Щекино».

Предполагаемый организатор задержан и заключен под стражу, ему вменяют вымогательство в составе организованной группы (ч. 3 ст. 163 УК РФ). В случае признания виновным ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет и штраф в размере до 1 млн рублей.

Тульская региональная общественная организация «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)», комментируя новость о задержании Оганесяна, подчеркнула, что он не входит в ее состав

«Правоохранительные органы разберутся во всех обстоятельствах дела и примут справедливые и честные решения. ТРОО ФСБЕ (ММА) со всей строгостью осуждает любое нарушение закона и подтверждает свою приверженность принципам законности и правопорядка», — говорится в пресс-релизе организации.

Судя по публикациям в СМИ, Тигран Оганесян является известным в Тульской области бойцом ММА. В феврале 2025 года местный филиал ВГТРК показывал интервью с ним, приуроченное к профессиональному патриотическому благотворительному турниру «Битва за Тулу» — «Спецоперация “Орешник”» (в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне). Представляя спортсмена, ведущие называли его «мастером спорта России по ММА» и «главным хедлайнером мероприятия».

«Родные стены помогают, поддерживают, семья поддерживает. Все рады, все знают, что я выбрал этот путь профессионального спортсмена. Все радуются моим победам, поддерживают. Этого достаточно», — делился он в студии.

В результате Оганесян выиграл «Битву за Тулу» — «в первом раунде в своём фирменном маунте забрал победу у Дениса Кирилова», как описывали это местные издания. Чемпионский пояс ему вручал глава ТРОО ФСБЕ (ММА), депутат областной думы Илья Степанов.