Власти Мексики чаще стали отказывать российским гражданам в разрешении на въезд в страну, сообщил мексиканский посол в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас в интервью РБК. По его словам, эта тенденция обусловлена общей обеспокоенностью США из-за миграционных проблем.

Дипломат пояснил, что из-за позиции Вашингтона службы миграционного контроля Мексики стали обращать повышенное внимание на въезжающих иностранцев, которые в перспективе «потенциально могут» попытаться проникнуть на американскую территорию.

По оценке Мехиаса, число отказов во въезде гражданам России выросло приблизительно на 5%. При этом, добавил посол, с аналогичным отношением столкнулись и путешественники из других стран. В частности, приехавшим из некоторых государств Латинской Америки Мексика стала отказывать на 8-9% чаще.

«Если говорить о некоторых странах Кавказа, количество отказов во въезде может достигать 20%», — сообщил мексиканский посол.

В целом же, по словам Мехиаса, число посещающих Мексику иностранцев за последнее время сократилось.

Напомним, ранее аргентинский посол в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра заявлял о пересмотре миграционной политики для прекращения так называемого «родильного туризма». По его словам, с этой целью власти Аргентины запретили подавать заявление на получение гражданства сразу после рождения ребенка.

Дипломат пояснил, что ранее иностранцы зачастую злоупотребляли лояльным отношением аргентинских чиновников — «собирались рожать детей в аргентинских государственных больницах или получать образование в государственных школах, а затем уехать, чтобы не платить налоги».

Виейра подчеркнул, что власти Аргентины по-прежнему приветствуют легальных переселенцев. Он напомнил, что между этой страной и РФ действует безвизовый режим, направленный на стимулирование туристического и культурного обмена.

По новым правилам для получения аргентинского гражданства взрослым иностранцам требуется иметь в стране законное постоянное место жительства и провести там два года подряд перед подачей заявки. Аргентинский паспорт позволяет без визы въезжать в 170 стран мира, включая государства Евросоюза, Великобританию, Новую Зеландию и Японию. Кроме того, обладателям гражданства Аргентины чаще выдают 10-летнюю туристическую визу в США.

До изменения миграционной политики паспорт Аргентины можно было получить по ускоренной процедуре, которая действовала для родителей появившегося там на свет ребенка: им разрешалось подать заявку на гражданство, не проживая до этого в стране два года. Многие россиянки начали пользоваться этим после начала СВО, приезжая в Аргентину на последних месяцах беременности, рожая там детей и получая местное гражданство.