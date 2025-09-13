Россияне прекратили «родильный туризм» в Аргентину, рассказал РБК аргентинский посол в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра. Он отметил, что республика пересмотрела свою миграционную политику и теперь подать заявление на гражданство сразу после рождения ребенка в стране уже нельзя.

Решение властей Виейра объяснил тем, что нередко иностранцы «независимо от национальности» злоупотребляли тем, что государство лояльно относится к приезжим.

«Некоторые собирались рожать детей в аргентинских государственных больницах или получать образование в государственных школах, а затем уехать, чтобы не платить налоги, а это источник финансирования услуг», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что в Аргентине приветствуют только легальную миграцию и напомнил, что республика, как и многие другие страны Латинской Америки, заключила соглашение с Россией об отмене виз, чтобы «стимулировать культурный и туристический обмен».

«Однако это было сделано не для того, чтобы в Аргентину приезжали россиянки, которые прячут животы на границе», — сказал он.

Посол отметил, что «подавляющее большинство» приезжает в страну «исключительно ради паспорта», но многие в конечном итоге остались здесь жить.

Теперь, чтобы получить гражданство республики путем натурализации, у иностранца старше 18 лет должно быть законное постоянное место жительства в стране, и он не должен покидать Аргентину в течение двух лет перед подачей заявления.

Паспорт Аргентины позволяет путешествовать без визы в более чем 170 стран мира, включая страны ЕС, Великобританию, Японию и Новую Зеландию. Как правило, его обладатели получают туристическую визу в США на срок до 10 лет.

Раньше родители ребенка, родившегося в Аргентине, могли быстрее получить паспорт: им не нужно было ждать два года, чтобы подать заявление на гражданство. После начала СВО россияне стали массово приезжать в республику, многие из них были беременны. В итоге аргентинские власти изменили миграционную политику.

Граждане России могут находиться в этой стране без визы не дольше 90 дней за каждые 180 дней. Согласно официальной статистике, в 2022-2023 годах в Аргентину приехало более 23 тыс. россиян.

В январе 2023 года заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин рассказывал The Guardian, что в 2022 году в Аргентину переехали от 2 до 2,5 тыс. россиян, включая беременных женщин. В феврале газета El País писала, что, по официальным данным, после начала СВО рожать в Аргентину приехало около 10,5 тыс. беременных россиянок.