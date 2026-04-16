Эпатажный блогер армянского происхождения Дэниэл (Дэн) Брендон Билзерян, известный своими провокационными антисемитскими высказываниями, стал кандидатом в Конгресс США от Республиканской партии. Как сообщает Aziz.news со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии, он подал заявку на участие в выборах в 6-м округе Флориды, которые пройдут 3 ноября в рамках промежуточного голосования.

Его конкурентом на выборах стал Рэнди Файн — республиканец, ставший конгрессменом от Флориды в 2025 году после ухода Майка Уолца в администрацию президента США Дональда Трампа. Билзерян уже публично оскорблял своего оппонента, называя его «толстым евреем» и утверждая, что тот ставит интересы Израиля выше американских, а это является «государственной изменой».

Он также жестко критикует Трампа за поддержку Израиля и войну с Ираном, хотя ранее сам поддерживал его на выборах 2016 и 2020 годов. Коме того, ранее Билзерян озвучивал конспирологические теории о причастности израильских спецслужб к убийству Джона Кеннеди и терактам 11 сентября.

В интервью TMZ блогер заявил, что антисемитизм — это «выдуманный термин», поскольку «палестинцы тоже семиты», а на прямой вопрос о Гитлере уклонился от ответа. Также он утверждал, что «еврейский супрематизм — величайшая угроза для мира сегодня», и пытался поставить под сомнение факт уничтожения шести миллионов евреев в Холокосте.

Билзерян — профессиональный покерист и предприниматель. Он родился 7 декабря 1980 года в Тампе (Флорида) в семье осужденного за мошенничество с ценными бумагами бывшего корпоративного рейдера Пола Билзеряна. По отцовской линии имеет армянские корни и в 2018 году получил гражданство Армении. Изучал бизнес и криминологию в Университете Флориды, но бросил учебу ради карьеры в покере.

Карьеру блогера Билзерян начал, публикуя фотографии роскошной жизни с частными самолетами, яхтами, оружием и полуобнаженными моделями. На пике его аудитория в Instagram* достигала 30 млн подписчиков.

Он также профессионально играл в покер — в 2008 году занял 180-е место на главном турнире World Series of Poker и заявлял о выигрыше десятков миллионов долларов на закрытых играх.

В 2017 году основал компанию Ignite International Brands Ltd, производящую вейпы и алкоголь, но в 2024 году был отстранен от управления. Состояние Билзеряна оценивается в сотни миллионов долларов, хотя часть его имущества оформлена на корпоративные счета.

Билзерян неоднократно становился фигурантом скандалов. В 2014 году он был арестован в аэропорту Лос-Анджелеса по обвинению в хранении взрывчатых веществ. Он также участвовал в судебных тяжбах с моделями, получившими травмы на съемках.

