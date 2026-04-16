В районе аэропорта Сочи молния за полтора часа попала в четыре пассажирских самолета, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина». В результате удара один из лайнеров получил шесть повреждений корпуса. Инцидент произошел 14 апреля, но о нем стало известно только сегодня.

Первым под удар попал Boeing 738 авиакомпании «Россия», летевший из Перми рейсом FV-6130. В семь утра при заходе на посадку на скорости 330 км/ч экипаж заметил яркую вспышку вблизи борта. После проверки систем командир принял решение продолжить снижение.

Последствия оказались серьезнее, чем предполагалось: на послеполетном осмотре обнаружили следы воздействия электричества на носовом обтекателе и антенне, а также шесть сквозных отверстий в обшивке фюзеляжа. Самолет вывели из эксплуатации для внепланового ремонта.

Через час молния одновременно ударила в два борта: один заходил на посадку, другой взлетал.

Экипаж Airbus A320 «Аэрофлота» (рейс SU-1110 из Шереметьево) доложил о попадании разряда на высоте 1830 м.

Практически синхронно на той же высоте, но уже после взлета из Сочи, молния поразила Boeing 738 лоукостера «Победа» (рейс DP-323 в Челябинск). Командир принял решение следовать в аэропорт назначения. При осмотре борта в Баландино выявили повреждения: пострадал стекатель атмосферного электричества на обтекателе антенны метеолокатора, а на верхней законцовке вертикального стабилизатора стекатель отсутствовал — его снесло разрядом. Других повреждений не нашли, самолет допустили к эксплуатации.

Четвертым попавшим под удар молнии в том же районе самолетом стал Airbus A320 узбекского перевозчика Uzbekistan Airways, летевший из Ташкента рейсом HY-685. Экипаж доложил о попадании молнии на высоте 762 метров уже после приземления.

Попадания в борта «России» и «Победы» Росавиация квалифицировала как инциденты и организовала их расследование.

Авиаэксперты поясняют, что современные самолеты оснащены системами защиты от разрядов — металлический корпус работает по принципу «клетки Фарадея», проводя ток по обшивке и выводя его через статические разрядники на законцовках крыльев. Тем не менее прямые попадания молний могут оставлять следы на корпусе, как в случае с сочинским инцидентом. Статистика показывает, что каждое воздушное судно в коммерческой эксплуатации сталкивается с этим явлением в среднем один-два раза в год, но катастрофические последствия возникают крайне редко.

Согласно данным европейского авиастроительного концерна Airbus, каждое эксплуатируемое воздушное судно в среднем попадает под удар молнии не реже одного раза в год. Несмотря на высокую энергию разряда, современные лайнеры проектируются таким образом, чтобы минимизировать последствия этих явлений.

Ключевой элемент защиты — принцип «клетки Фарадея». Как поясняют эксперты, металлический корпус самолета проводит электричество по поверхности, не пропуская его внутрь. Разряд выходит через статические разрядники — небольшие приспособления на законцовках крыльев, которые рассеивают заряд . Инженерные решения также предотвращают искрение в топливных баках.

Итальянское издание Meteo Giornale со ссылкой на статистические данные утверждает, что с 1967 года не было зафиксировано ни одной авиакатастрофы, прямой причиной которой стало бы попадание молнии.

Как отметил бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов, пассажирам не стоит волноваться, потому что в конструкции современного авиалайнера все продумано для защиты от этого природного явления. Пилоты стараются обходить грозовые очаги стороной, руководствуясь данными бортовых метеолокаторов и правилами безопасности, что сводит риски к минимуму.