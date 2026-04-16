Курение на собственном балконе может обернуться судебным иском от соседей, даже несмотря на отсутствие прямого запрета в законе. Об этом KP.RU рассказала кандидат юридических наук, доцент РАНХиГС Екатерина Кудряшова.

«Федеральный закон не вводит общего прямого запрета на курение именно на балконе собственной квартиры — как, например, в лифте, на лестничной клетке или общедомовом балконе. Но такой “формальной свободе” не стоит слишком радоваться», — отметила юрист.

По ее словам, если дым регулярно попадает к соседям и ухудшает условия их проживания, те вправе подать гражданский иск с требованием компенсации морального вреда.

В статье отмечается, что Верховный суд уже неоднократно вставал на сторону соседей в подобных спорах и аргумент «это моя квартира» в таких делах обычно не работает.

Ситуация становится серьезнее, если на балконе хранятся горючие вещи — картонные коробки, мебель и тому подобное. В этом случае непотушенный окурок может быть расценен как нарушение правил пожарной безопасности, за которое грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей по статье 20.4 КоАП РФ, предупредила адвокат Надежда Швырева.

Ранее адвокат Марина Артякова в разговоре с «Газетой.Ru» отметила, что перед обращением в суд из-за сигаретного дыма с чужого балкона рекомендуется сначала обсудить этот вопрос с самим курильщиком, а в случае отсутствия результата подать заявление участковому для профилактической беседы, чтобы иметь на руках документальное подтверждение наличия проблемы.

Помимо этого, указала она, необходимы доказательства того, что дым попадает к истцу в квартиру, например — соответствующая видеозапись, а также свидетели, готовы подтвердить слова заявителя. Наиболее же действенным аргументом для суда может стать экспертиза воздуха специалистами из аккредитованной лаборатории, добавила Артякова.