Алла Пугачева передумала уезжать с Кипра и сняла с продажи свою виллу в элитном закрытом поселке, откуда якобы собиралась податься в более безопасную Болгарию на фоне иранских атак. Как выяснила «Газета.Ru», объявления исчезли с сайтов по продаже и аренде недвижимости, а сама певица, судя по фото ее дочери Кристины Орбакайте, празднует день рождения на острове.

В марте журналисты обнаружили предложение о сдаче коттеджа исполнительницы хита «Миллион алых роз» за 1,4 миллиона рублей в месяц. Тогда же появилась информация, что Пугачева намерена покинуть остров из-за нестабильной обстановки и перебраться в Болгарию.

СМИ связали эти слухи с опубликованными ранее сообщениями о том, что одна из иранских ракет, нацеленных на британскую военную базу Акротири на Кипре, пролетела совсем рядом с особняком российской артистки.

На данный момент объявление по поводу ее виллы недоступно. Друг певицы дизайнер Игорь Гуляев уже опровергал слухи о ее переезде в соцсетях, назвав их ложью, но на просьбы поделиться подробностями не отвечал. Сама артистка вообще никак не комментировала ситуацию.

Пугачева уехала из России вслед за мужем Максимом Галкиным (признан иноагентом) в 2022 году. Сначала семья обосновалась в Израиле, затем перебралась на Кипр. Летом певица также предпочитает жить в Латвии, где для нее более благоприятный климат. Несмотря на регулярные слухи о переездах, семья сохраняет недвижимость в разных странах.

Последнее видео Орбакайте подтверждает, что Пугачева по-прежнему находится в том же кипрском элитном комплексе, где прожила уже несколько лет. Ранее СМИ писали, что певица могла продать виллу из-за финансовых трудностей, но эти данные также не подтвердились.

На днях телеграм-канал Shot сообщил, что на пятикомнатной квартире Пугачевой недалеко от Кремля в Москве висит около 100 тысяч рублей задолженности по ЖКХ. После этого в России певице предложили продать эту дорогостоящую недвижимость, которой она все равно не пользуется. По слухам, квартира действительно выставлена на продажу, но ее показы ведутся в закрытом режиме для узкого круга лиц.

Минувшей зимой в российских СМИ ходили слухи о том, что Пугачева собирается приехать в Россию в ближайшее время — в том числе для того, чтобы разобраться с накопившимися здесь делами. Однако директор артистки опровергла эту информацию.