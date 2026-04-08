Народная артистка СССР Алла Пугачева, которая после начала военной операции вместе с семьей уехала из России и сейчас проживает на Кипре, решила продать квартиру в центре Москвы, сообщает KP.RU со ссылкой на окружение артистки. Речь идет о жилье в Филипповском переулке, подаренном певице в 2004 году бывшим зятем Русланом Байсаровым.

По данным издания, публичного объявления о продаже не будет, при этом закрытые показы «для своих» уже стартовали. Сумму, которую рассчитывает получить Пугачева, не разглашают. На риелторских порталах аналогичные лоты в том же доме площадью 303 квадратных метра оцениваются почти в полмиллиарда рублей.

Пятикомнатная квартира расположена в элитном клубном доме в районе Арбата. В девятиэтажке всего 71 квартира. От метро «Кропоткинская» — несколько минут пешком, из окон открывается вид на храм Христа Спасителя. На том же этаже находятся новые апартаменты Филиппа Киркорова — в жилье певца уже второй год продолжается ремонт.

Перед отъездом из России Пугачева заявляла журналистам, что завещает эту квартиру внуку Дени Байсарову. Однако планы, судя по всему, изменились, полагает KP.RU. По информации издания, в отсутствие хозяйки за жильем присматривала домработница Никиты Преснякова Елена, которая раньше постоянно жила на истринской даче Пугачевой.

Сейчас помещение полностью подготовлено к сделке. Вместе с недвижимостью покупатель получит дизайнерскую отделку и итальянскую мебель. Пугачева попросила потенциальных клиентов не фотографировать интерьеры во время осмотров.

Имение в деревне Грязь, где ранее проживала семья, пока пустует. Предположительно, опасаясь, что из-за статуса иноагента мужа Пугачевой Максима Галкина* недвижимость могут изъять, супруги переписали часть объекта на 12-летних наследников Гарри и Лизу. Теперь у каждого из детей — по 1/6 доли. По данным знакомых артистки, пара давно подыскивает покупателя на замок, но процесс тормозит статус Галкина*.

Ранее владелец компании «Экоофис» Андрей Ковалев, специализирующийся на элитной недвижимости, рассказал KP.RU, что налог на землю и кадастровые платежи за здание тянут примерно на 300 тысяч рублей в год. Отопление, электричество, системы безопасности, уборка бассейна, ремонт и круглосуточная охрана — еще около 400 тысяч рублей ежемесячно, плюс зарплата садовника — 80 тысяч рублей в месяц. Таким образом, даже пустующий замок обходится владельцам почти в миллион рублей каждый месяц.

* Внесен Минюстом России в реестр иноагентов