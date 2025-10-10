Покинувшая Россию после начала СВО 76-летняя певица Алла Пугачева продолжает получать в стране пенсию в размере как минимум 67 тысяч рублей в месяц, подсчитала «Комсомольская правда» на основе открытых данных.

В частности, к пенсии артистки прибавляется 29 119 рублей дополнительного материального обеспечения (ДМО) за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ. В случае Пугачевой эта ежегодно индексируемая надбавка полагается за орден «За заслуги перед Отечеством». Обладателям этой награды в 2025 году выплачивают 330% размера социальной пенсии, который составляет 8 824 рубля. Аналогичное ДМО полагается вышедшим на пенсию лауреатам Госпремии — но только если они не продолжают при этом работать.

Кроме того, напоминает «Комсомолка», с 2018 года зарегистрированные в Москве пенсионеры, у которых есть государственное звание народного или заслуженного артиста (в том числе СССР и РСФСР), получают компенсационную выплату. Ее размер ежегодно индексируется. В 2024 году она составляла 39,7 тысячи рублей, сейчас достигла 41 995 рублей. Эту прибавку дают к пенсии по старости вне зависимости от того, работает получатель или нет.

«Таким образом, народная артистка СССР Алла Пугачева получает минимум 67 тыс. руб. — это размер пенсии артистки», — делает вывод газета.

По данным издания, пенсия приходит на банковскую карту Пугачевой и якобы поступает в распоряжение ее доверенного лица, которое платит за 300-метровую московскую квартиру артистки в Филипповском переулке и вносит платежи за другую ее собственность — в частности, два земельных участка в Подмосковье.

«Пенсии Пугачевой не хватит, чтобы ежемесячно погашать все необходимые платежи. Певица через помощников платит зарплату прислуге, которая присматривает за недвижимостью семьи (мужа, внука) — и квартиры, и замок мужа в деревне Грязь, и дом на Истре, подаренный внуку», — уточняет «Комсомольская правда».

В статье говорится, что недостающие средства на все эти выплаты частично вносит супруг Пугачевой — юморист Максим Галкин*. Кроме того, утверждает «КП», певица выгодно инвестировала свои гонорары еще в тот период, когда вела активную творческую деятельность, и теперь получает с них внушительные проценты. Издание напоминает, что российский Forbes оценивал доходы Пугачевой в 2005-2015 году почти в 2,7 млрд рублей.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов