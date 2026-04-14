Слухи о приезде Аллы Пугачевой в Россию, чтобы отметить свой день рождения 15 апреля и решить накопившиеся задачи, являются «неправдой». Об этом сообщила «Фонтанке» концертный директор певицы Елена Чупракова, тем самым опровергнув заявление продюсера Сергея Дворцова.

Дворцов в разговоре с Общественной службой новостей (ОСН) утверждал, что Пугачева отметит день рождения в Московском регионе, где певица якобы намерена решить «текущие вопросы по недвижимости и концертной деятельности».

«Это информация из первых уст», — подчеркнул продюсер.

Чупракова выступила с опровержением.

«Это неправда», — ответила она на просьбу прокомментировать его слова.

Ранее в Москве отменили ежегодный фестиваль поклонников Пугачевой, который должен был пройти в ее день рождения. Продюсер проекта Андрей Краснобаев объяснил, что это произошло из-за «давления общественников», в частности главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФБПК) Виталия Бородина.

Что касается слухов о приезде Пугачевой, то Дворцов еще в середине февраля заявлял о том, что артистка якобы планирует вернуться в Россию весной.

Тогда же в эфире шоу «Эмпатия Манучи» актер и росгвардеец Алексей Огурцов рассуждал, что «Пугачева приедет и еще всех нагнет, еще ой-ой-ой как нагнет». Он высказал убеждение, что певица «покается» и «встанет на колени», и россияне ее «простят», потому что в этом их сила.

В августе 2024 года Дворцов заявлял со ссылкой на окружение Пугачевой, что она якобы собирается дать концерт в России. В разговоре с RTVI Чупракова назвала эту информацию «враньем».

Алла Пугачева с семьей уехала из России после начала военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор публично известно о трех ее коротких визитах в страну. В сентябре 2022 года она посетила церемонию прощания с политиком Михаилом Горбачевым, в мае 2023-го приехала на похороны модельера Валентина Юдашкина, а в ноябре 2023-го в ходе недельного визита в Россию побывала среди прочего в своем замке в подмосковной деревне Грязь и, как сообщалось, записала три новые песни.

После отъезда из России Пугачева сначала жила в Израиле, но после обострения ситуации на Ближнем Востоке, по данным СМИ, переехала на Кипр. Как пишет «Фонтанка», там же она, видимо, отметила Пасху 12 апреля.