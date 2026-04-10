В Москве отменили ежегодный фестиваль поклонников народной артистки СССР Аллы Пугачевой, который должен был пройти в день рождения певицы 15 апреля. Об этом сообщил продюсер проекта Андрей Краснобаев.

По его словам, мероприятие отменили из-за «давления общественников», в частности главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФБПК) Виталия Бородина.

«Спросите у Бородина, как так вышло. Альтернативы мероприятию мы пока не придумали», — сказал господин Краснобаев РИА Новости.

Арт-фестиваль «Пугачевская весна» организован сообществом поклонников певицы. В мероприятиях участвуют бывшая бэк-вокалистка Пугачевой Екатерина Бачурина и двойник народной артистки Наталья Буйницкая. Впервые фестиваль прошел в 2022 году.

В этом году «Пугачевская весна» должна была пройти в клубе «Огород». За несколько дней до фестиваля организаторы сообщили, что формат мероприятия пришлось поменять «дабы избежать каких-либо провокаций».

«Фестиваль сможете посмотреть либо в прямом эфире, либо в записи. Приносим свои извинения. Ждем, когда утихнет ветер…» — цитирует объявление «Абзац».

На сайте «Огорода» фестиваль не анонсировался, забронировать места можно было только через представителей фан-клуба, писала «Газета.ру».

В марте глава ФБПК Бородин заявил изданию, что его организация потребует не допустить проведения концерта и мотивировал это опасениями за безопасность граждан.

«Могут прийти как фанаты, так и недоброжелатели, которые могут и подраться. <…> Пугачева как красная тряпка. Многие требуют, чтобы ее убрали везде и больше не показывали. <…> Пугачевой самой нет, не дай Бог, какая-нибудь провокация случится, будут последствия», — заявил Бородин.

После начала военной операции на Украине Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* уехали из России. В 2025 году певица объяснила в большом интервью, что не собиралась надолго покидать страну — изначально речь шла о срочном лечении. Однако позже, по словам Пугачевой, в адрес ее семьи посыпались «сплошные оскорбления», а супруга внесли в реестр иноагентов.

В школе детей пары из-за статуса Галкина* начали называть «детьми шпионов» и «врагов», рассказала артистка. В результате она с детьми уехала в Израиль.

После этого интервью глава ФБПК обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой лишить Пугачеву звания народной артистки СССР из-за того, что она «с явным уважением» высказалась о лидере самопровозглашенной Ичкерии Джохаре Дудаеве, назвав его «приличным, порядочным человеком».

Бородин счел, что это заявление подпадает под статью Уголовного кодекса об оправдании терроризма. В жалобе также говорится, что Пугачева позволила себе «публичную деструктивную критику в адрес государственных органов».

Позже Бородин подал к Пугачевой иск на 5 млн рублей о защите чести и достоинства. По мнению истца, артистка допустила в том же интервью высказывания, унижающие его честь, достоинство и деловую репутацию.

Ранее Бородин неоднократно требовал признать Пугачеву иноагентом вслед за ее мужем. Замминистра юстиции России Олег Свириденко в мае 2025 года говорил, что оснований вносить певицу в реестр нет.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов