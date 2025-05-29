Оснований для признания телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой иностранными агентами в настоящий момент нет, заявил ТАСС заместитель министра юстиции России Олег Свириденко. По его словам, это объясняется отсутствием нарушений законодательства с их стороны.

«Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет», — сказал Свириденко.

Как отметил замминистра, тех или иных лиц вносят в реестр иноагентов при наличии подтвержденных фактов нарушения закона.

В марте 2025 года агентство РИА Новости сообщило, что Иван Ургант зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Париже. На эту публикацию отреагировал депутат Госдумы Николай Новичков, он направил обращение главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой рассмотреть основания для признания телеведущего иноагентом.

Позднее РИА Новости сообщило, что Ургант закрыл ИП в Париже. Сам шоумен заявил, что никуда не переезжает и бизнес не начинает.

Алла Пугачева и ее муж, юморист Максим Галкин* покинули Россию после начала военной операции в 2022 году. В сентябре супруг певицы был включен в реестр иностранных агентов. По версии Минюста, юморист получал финансирование от Украины «при осуществлении политической деятельности». Сама Пугачева публично просила признать ее иноагентом в знак солидарности с мужем.

Включить Пугачеву в реестр Минюста неоднократно призывали в Госдуме. В свою очередь в Минюсте отчитывались, что основания для этого отсутствуют. В то же время ведомство выразило готовность рассмотреть вопрос о включении певицы в реестр иностранных агентов «в случае выявления в ее действиях признаков иноагентства».

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов